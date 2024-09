Temptation Island, parla Lino: il motivo della lite con Raul

La giornata di ieri, venerdì 6 settembre, è stata segnata da un acceso botta e risposta tra due ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, Lino Giuliano e Raul Dumitras. A quanto pare, nonostante il programma si sia concluso da diverse settimane, tra i due continua a non scorrere affatto buon sangue e a confermarlo ai fans del reality dei sentimenti è stata proprio la lite via social di ieri.

Oggi però, a qualche ora dall’accaduto, Lino Giuliano, rispondendo a qualche domanda fatta dai suoi fans sul profilo Instagram, è tornato sulla questione e ha chiarito l’accaduto sviscerando il motivo per il quale lui e Raul se le sono date (verbalmente) di santa ragione.

Il chiarimento di Lino

Tutto è bene quel che finisce bene: tra Lino e Raul sembra che le cose siano tornate come prima e che il diverbio accesosi ieri sui loro rispettivi profili social sia ormai solo più un lontano ricordo. Come anticipato, nelle ultime ore Lino Giuliano ha risposto ad alcune domande dei suoi fans, e ha approfittato dell’occasione per chiarire una volta per tutte la motivazione che lo avrebbe portato a litigare con Raul.

“Perché hai litigato con Raul?”, recitava la domanda del follower di Giuliano. “Abbiamo avuto un piccolo dibattito, ma mi ha contattato e mi ha chiesto scusa per una nostra situazione da chiarire“, è stata invece la breve e lapidaria risposta di Lino.

L’ex protagonista di Temptation Island ha poi proseguito il discorso rassicurando i fans sul fatto che, ora che l’ascia di guerra è stata seppellita definitivamente, i rapporti con Raul sono tornati quelli di prima: “Ora è tutto a posto, abbiamo chiarito e per me, per ora, va bene così. Siamo sereni“.

I dubbi di fans

Ma quale sarà questa “situazione da chiarire”? I fans si stanno infatti interrogando su cosa possa nascondere questa affermazione a dir poco criptica e sul web hanno già iniziato a circolare le prime supposizioni. Chissà se nei prossimi giorni uno dei diretti interessati deciderà di approfondire il discorso chiarendo una volta per tutte quale sia questa situazione oppure preferiranno soprassedere, facendo salire alle stelle la curiosità dei loro seguaci.

Una cosa è certa però: già nel corso delle puntate del reality dei sentimenti era apparso chiaro al pubblico come i due non si sopportassero a vicenda. In quell’occasione era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a portare a galla la questione, riportando voci secondo le quali Raul stesse letteralmente “sulle scatole” a Lino, che dal canto suo lo ha sempre considerato come uno di coloro che hanno “la puzza sotto il naso”.