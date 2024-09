UeD, Raul rompe il silenzio sul trono di Martina: la risposta inattesa

Qualche giorno fa è stato annunciato che Martina De Ioannon è stata scelta per essere una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Com’è noto, pubblico ha avuto modo di conoscerla quest’estate durante la sua partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Raul Dumitras. La coppia aveva scelto di partecipare al reality a causa della forte gelosia di lui e, alla fine del percorso, i due hanno deciso di separarsi. Molti spettatori si erano schierati dalla parte di Raul, soprattutto dopo che lui aveva dichiarato di nutrire ancora dei sentimenti per Martina, mentre lei, al contrario, aveva ammesso di non essere più innamorata, iniziando una frequentazione con il tentatore Carlo Marini.

Dopo la fine di Temptation Island, anche Raul non è rimasto con le mani in mano, venendo beccato in compagnia di alcuni flirt estivi. Nel frattempo, Martina ha proseguito la sua relazione con Carlo, mantenendo però un profilo più riservato. Nonostante ciò, ha parlato diverse volte del suo ex fidanzato, criticando alcuni suoi comportamenti sia all’interno del reality che nella vita quotidiana, pur augurandogli comunque il meglio e sperando che possa essere felice.

Tuttavia, il flirt con Carlo Marini ha avuto vita breve e Martina ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, accettando di sedersi sul trono di Uomini e Donne. La notizia ha lasciato in molti basiti, considerando che la giovane è appena uscita da una lunga relazione, senza contare la passeggera liason con Carlo. Proprio quest’ultimo è stato tra i primi a commentare l’annuncio di Uomini e Donne, spiegando di aver tentato di far funzionare la loro relazione, ma che la decisione d’interromperla sarebbe stata presa da Martina.

Raul Dumitras: “Martina sul trono? Cosa penso veramente”

Come ha reagito, invece, Raul Dumitras? Ebbene, dopo giorni di silenzio, il giovane ha deciso di dire la sua rispondendo ad una domanda sul suo box di Instagram. Contrariamente alle aspettative, Raul ha avuto solo belle parole per Martina, augurandole il meglio per quest’avventura:

Le auguro di fare una bella esperienza. Bella ed intelligente, quindi sicuramente si troverà a suo agio. Spero che trovi amore e libertà, leggerezza a questo punto.

Dunque, Raul spera che Martina trovi in un nuovo amore ciò che le è mancato nella loro storia e che, alla fine, l’ha spinta ad allontanarsi da lui. Alla luce di queste parole, molti utenti social hanno espresso il desiderio di vedere Raul scendere le scale per l’ex fidanzata. A detta di alcuni, i due avrebbero ancora delle questioni in sospeso e, magari, Uomini e Donne potrebbe essere il posto perfetto per ricominciare da capo. D’altro canto, è pur vero che la ‘minestra riscaldata‘ raramente funziona, per cui risulta improbabile che accada una situazione del genere. Ad ogni modo, non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire come se la caverà Martina sul trono.