Temptation, Martina demolisce Raul e Nicole: “Che volgarità!”

Martina De Ioannon non prende bene la nuova frequentazione del suo ex fidanzato, Raul Dumistras. Ieri, 30 luglio, si sono diffuse per tutto il web le foto e i video che vedono l’ex protagonista di Temptation Island in atteggiamenti intimi e affettuosi con la tentatrice Nicole Belloni. Dopo alcuni giorni di gossip e indiscrezioni, i due sono usciti allo scoperto con tanto di baci appassionati condivisi sui rispettivi profili social. Ovviamente, non è tardata ad arrivare la reazione della sua ex, Martina. In tanti erano curiosi di sapere la sua opinione su questa svolta inaspettata nella vita di Raul e la giovane ha accontentato i più curiosi.

Martina ha deciso infatti di fare una diretta insieme alla sua compagna d’avventura Alessia Ligotti e un noto Tiktoker. Nel corso della live, i tre hanno parlato del percorso a Temptation Island, nonché di come sta procedendo la vita fuori dal reality. La De Ioannon ha spiegato di star frequentando il tentatore Carlo conosciuto dentro l’Is Morus Relais, ma di non sentirsi ancora fidanzata ufficialmente. Al che, è stato inevitabile parlare del flirt di Raul con Nicole e dei video usciti proprio poche ore prima. Martina non ci è andata leggera e ha fatto un paragone tra la sua storia con Carlo rispetto a quella di Raul e Nicole:

Ti vorrei dire che forse io, al di là del rispetto, si vede la differenza di volgarità. Da parte mia non è mai arrivata perché un video in cui metto la lingua in bocca a Carlo non lo vedrete mai. Sono stata piaciona con Carlo ma mai volgare, secondo me.

L’imprenditrice ha poi spiegato che non avrebbe mai il coraggio di pubblicare momento così intimi con Carlo, poiché non le apparterebbe questa forma di volgarità. Tuttavia, il TikToker presente nella live le ha ricordato come era solita flirtare sotto gli asciugamani con Carlo così da non essere ripresa dalle telecamere. Secondo Martina, però, le due cose non sono minimamente paragonabili, poiché lei si sarebbe avvicinata al tentatore in maniera graduale ed elegante:

Non è paragonabile, mi dispiace. Mi hai visto con la lingua in bocca a Carlo? Il nostro è stato un avvicinamento molto elegante e tranquillo. Se tu lo estrapoli da quel programma tu lo hai visto volgare? No.

Martina contro Raul: “Mi ha sempre insultata”

Dopo la fine di Temptation Island, Martina De Ioannon si sta sbizzarrendo con le dirette social. Nonostante sia stata pesantemente attaccata dagli utenti, la giovane non si è fatta abbattere e sta usando le sue piattaforme per togliersi tutti i sassolini dalle scarpe. In una live ha infatti risposto ad alcune domande dei fan, i quali le hanno chiesto se le hanno infastidito le parole usate da Raul nei suoi confronti nel programma. Tuttavia, Martina ha confessato di non essere rimasta sorpresa, dato che l’ex fidanzato era solito insultarla nella loro relazione:

No, sono abituata. Mi ha insultato da sempre e per sempre, sono scappata da quello. Ci ridevo, dicevo che era maleducato. Io non l’ho mai insultato così ma abbiamo visto il livello, la differenza.

Martina ha poi chiarito di non avere intenzione di mantenere un rapporto con l’ex ragazzo, ma non di non avere nulla contro di lui.