Temptation, Raul dimentica Martina: baci focosi con Nicole (video)

Raul Dumitras volta pagina dopo la rottura con Martina De Ioannon. Lo scorso giovedì, 25 luglio, è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island con il tanto atteso falò tra le coppie rimaste nel programma. Dopo settimane di dubbi, incertezze e tentazioni, Raul e Martina si sono finalmente rivisti per prendere una decisione sulla loro storia d’amore. I due avevano deciso di partecipare al programma a causa dell’eccessiva gelosia di lui, che Martina non riusciva più a tollerare. Durante la permanenza all’Is Morus Relais, Martina ha poi capito di non provare più gli stessi sentimenti per il fidanzato, avvicinandosi al tentatore Carlo.

Alla fine, i due sono usciti separati, terminando definitivamente la loro relazione. Su Witty Tv sono stati poi pubblicati dei confessionali risalenti a un mese dopo il falò di confronto, dove Raul e Martina hanno ribadito le loro posizioni. Da un lato, il ragazzo ha raccontato di provare ancora dei sentimenti per l’ex fidanzata, ma di star cercando di andare avanti. D’altro canto, invece, Martina ha spiegato di aver voltato pagina, iniziando a vedere il tentatore Carlo. Negli ultimi giorni, i due sono stati beccati insieme, ufficializzando la loro frequentazione anche al di fuori della trasmissione.

Questo ha portato gran parte del pubblico ad empatizzare molto con Raul, che ha avuto una crescita di followers straordinaria. Nel giro di pochi giorni, l’imprenditore è arrivato ad avere più di 600mila seguaci su Instagram e il suo video ‘di ritorno’ su TikTok ha raggiunto quasi 1 milione di likes. Tuttavia, pare che anche Raul stia passando un’estate movimentata, lasciandosi alle spalle la separazione da Martina. Proprio ieri, 29 luglio, il giovane ha festeggiato il compleanno della tentatrice Nicole Belloni, che ha iniziato a frequentare fuori Temptation Island.

Dentro il programma, Nicole si era avvicinata ad Alex Petri, mentre Raul aveva legato con un’altra tentatrice, ovvero Siriana. Una volta tornati alla vita reale, però, tra i due sarebbe scoppiata la passione. Dopo aver cenato insieme al ristorante, Raul e Nicole si sono divertiti in una discoteca di Milano, dove si sono scambiati effusioni e baci. Dumitras le ha fatto gli auguri di compleanno pubblicando una tenera foto in cui lei gli bacia la guancia e scrivendole: “Auguri bambolina”. Successivamente, un’amica di Nicole ha postato una storia in cui i due si baciano appassionatamente.

: Lui era quello che si professava innamorato. Martina no. Intanto state criticando Martina e non lui che l'ha magicamente superata dopo un mese. Era ossessione. Non amore. Baci #Temptationisland #raul #martiners pic.twitter.com/og8eIc8txs — aury 🦋🔥 (@AuroraMorgavi) July 30, 2024

Insomma, con foto e video espliciti i due hanno risposto ai gossip confermando il loro flirt. Proprio come Martina, anche Raul sembra aver voltato ufficialmente pagina. Al momento, la De Ioannon non si è ancora espressa sulla nuova frequentazione di Raul, ma chissà se deciderà di commentare quest’inaspettata svolta.