Temptation, Raul e Martina fanno sul serio: cancellate foto di coppia

E’ da poco terminata l’ultima edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Tra queste c’è stata anche quella composta da Raul e Martina. I due, in seguito all’ultimo falò, hanno deciso di abbandonare l’isola da separati. Ad oggi la loro decisione non è cambiata, tant’è che entrambi hanno cancellato tutti i ricordi legati all’altro. Sembrerebbe quindi che la coppia si sia lasciata definitivamente, ma capiamo meglio che cosa è successo fra loro.

Raul Dumitras e Martina De Ionannon sono usciti separati da Temptation Island. Dopo la messa in onda delle puntate entrambi sono tornati a postare sui rispettivi profili social. Sia lei che lui hanno deciso di cancellare ogni ricordo legato all’altro, difatti tutte le foto che li ritraevano insieme sono scomparse. La loro decisione, stando alle ultime mosse, sembrerebbe quindi definitiva: la coppia si è ufficialmente lasciata. Martina ha difatti capito di non amare più Raul ed il ragazzo sembrerebbe essersene ormai fatto una ragione.

Dopo l’ultimo falò di confronto, in cui Dumitras è addirittura scoppiato in lacrime, è diventato lui il protagonista maschile più amato di quest’ultima edizione di Temptation Island. In molti hanno difatti mostrato la loro solidarietà verso il ragazzo, il quale ha registrato anche un grandissimo incremento nei follower sul suo profilo Instagram ufficiale. Ne è uscita peggio, invece, Martina. La ragazza è stata difatti criticata pesantemente per il suo atteggiamento nei confronti dell’ormai ex fidanzato, tanto da essere stata costretta a bloccare i commenti e rendere privati i suoi profili sui social. Dopo essersi lasciata con Raul, De Ionannon avrebbe continuato la sua conoscenza con il single Carlo, al quale si era avvicinata durante la sua permanenza sull’isola.

Le parole di Martina sui social dopo Temptation Island

Dopo essere tornata a postare sui social, Martina ha pubblicato una storia con alcune dichiarazioni in merito al percorso fatto a Temptation Island. La ragazza ha affermato di essere stata contenta di aver mostrato tutte le sue sfaccettature, aggiungendo di essere sempre stata vera sebbene in alcuni casi possa essere sembrata egoista. Ha aggiunto di aver fatto ciò che desiderava senza preoccuparsi del giudizio altrui e di aver compreso che quello che aveva non corrispondeva alla sua idea di felicità.

Di seguito le sue parole: