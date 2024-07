Temptation, Martina contro tutti: blocca il profilo. C’entra anche Raul

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island. Le coppie hanno deciso il loro destino e il web ha definito le proprie tifoserie. La coppia composta da Raul e Martina ha colpito in particolare modo. Forse per il finale inaspettato o forse per l’evoluzione caratteriale dei protagonisti. La loro relazione sembrava andare male principalmente per colpa della troppa gelosia di lui. Ma poi qualcosa è cambiato. Lui, Raul, ha deciso di mostrarsi senza filtri lasciando tutti a bocca aperta. Martina invece, forse, era già consapevole del loro destino. Già prima di partecipare la programma. Poi l’incontro con Carlo, il bel tentatore, ha sancito la fine… forse (?).

Sta di fatto che dopo il falò di confronto finale Martina ha dovuto rendere privati i propri social. La sua bacheca di Instagram è stata inondata di cattiverie e offese, al limite dell’irripetibile. Un’onda d’odio si è scatenata contro di lei. Colpevole, a detta di molti, di essere stata superficiale e irrispettosa. Anche qui potremmo aprire un capitolo infinito sulle problematiche di coppia di Raul e Martina. Ci limitiamo a commentarne le conseguenze dopo l’ultima puntata del programma. Il quadro generale è chiaro. Secondo la maggioranza lei è una “poco di buono”. Lui, al limite della santificazione, un super uomo che lei si pentirà amaramente di aver perso.

Raul osannato e Martina costretta a cancellare i commenti

Io capisco che se uno si mette in gioco in un programma televisivo deve anche sottostare al giudizio popolare ma qui si esagera. Vi riportiamo alcune commenti sotto i post di Martina: “schifo di persona”, “vai a rifarti un cervello”, “credo sia stata la manipolatrice di questa edizione”, “buffona” e così via proseguendo con una lista infinita. Al contrario Raul sta ricevendo solo grandi complimenti: “Sei stato un grande”, “meriti di più”, “sei troppo per lei”. Noi non entriamo nel merito di un giudizio ma puntiamo l’attenzione sulle offese. E soprattutto su ciò che le ha scatenate. Martina alla fine dei conti ha chiuso una storia che, forse, non avrebbe avuto un lungo seguito. Lui non ha potuto far altro che accettare la decisione di lei.

Abbiamo visto molto di peggio sia in questa edizione che in quelle passate. Il comportamento di Martina è stato coerente con quello che provava. Lui ha provato a “scambiarsi delle coccole” con altre tentatrici senza successo. Era troppo coinvolto per potersi dedicare a qualcun’altra. Nella discussione finale lui sarebbe stato un “vero signore” se invece di affossarla avesse chiuso con eleganza. Invece ha preferito sottolineare come lei avesse fatto solo una gran figuraccia. Ha lanciato l’esca al calderone mediatico perché potessero partire gli insulti. Se lui l’avesse protetta o quantomeno compresa avremmo rivalutato seriamente la sua persona. Ma ha preferito darle la spinta finale e farla cadere nel baratro dell’odio mediatico.