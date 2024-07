Temptation, tutti pazzi per Raul: pioggia di followers, ecco quanti

è innegabile che, negli anni, Temptation Island sia diventato un vero e proprio fenomeno di costume. In un’epoca in cui la televisione è sempre meno seguita, soprattutto dai più giovani, il reality di Canale 5 riesce a radunare ogni settimana spettatori di ogni generazione incollati allo schermo. Inoltre, ottiene questo seguito così significativo anche durante la stagione estiva, quando milioni di persone preferiscono restare a casa per seguire le vicende delle coppie del programma piuttosto che uscire. Non solo, sui social sono numerosi i video condivisi che mostrano gruppi di amici radunati in bar o stabilimenti per vedere insieme le puntate.

L’ultima edizione ha segnato infatti dati storici, convertendosi nella più vista in tutta la storia del programma. L’ultima puntata ha raggiunto il 31% di share, aggiudicandosi il premio come campione di ascolti della stagione 2023/2024, arrivando dietro solo a C’è posta per te. Chiaramente, questo grande successo si ripercuote molto sui protagonisti stessi del reality. Ogni anno, le coppie, tentatori e tentatrici guadagnano molta visibilità, anche se spesso solo temporanea. Tuttavia, c’è sempre qualche personaggio che spicca maggiormente rispetto agli altri.

Se lo scorso anno le storie più seguite erano il triangolo tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, o la turbolenta vicenda tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, quest’anno la coppia più chiacchierata sembra essere quella formata da Martina De Ioannon e Raul Dumistras. I due hanno deciso di partecipare a Temptation Island a causa dell’eccessiva gelosia di lui. Tuttavia, nel corso dell’avventura all’Is Morus Relais le cose sono cambiate: da un lato, Raul si è mostrato vulnerabile capendo i suoi errori e ribadendo il suo amore per la fidanzata; d’altro canto, Martina ha capito di avere una visione di relazione diversa rispetto al ragazzo, avvicinandosi al tentatore Carlo.

Al falò di confronto finale, Martina e Raul si sono ufficialmente lasciati, generando reazioni contrastanti da parte dei telespettatori. In molti hanno criticato Martina che, a causa dei troppi insulti, si è trovata costretta a rendere privati i suoi social. Riscontro totalmente diverso, invece, per Raul. Quest’ultimo ha guadagnato centinaia di migliaia di migliaia di followers, che continuano a crescere minuto per minuto. Il romano è passato dall’avere poche migliaia di seguaci a più di 400mila. Ma, non è finita qui. Il suo ultimo TikTok ha avuto addirittura più di 600mila like. Insomma, una crescita straordinaria, che pare non vedere una fine.

C’è da dire, però, che questa disparità di trattamento tra i due ex fidanzati ha fatto storcere il naso a molti. In tanti credono che l’ondata di odio scatenatasi su Martina non è dovuta solamente ai suoi comportamenti, ma ad un fondo di misoginia che si scatena sempre verso la parte femminile della coppia. A detta di diversi utenti, anche Raul ha avuto molti atteggiamenti discutibili, dunque non andrebbe idealizzato come pare stia accadendo.

Ad ogni modo, a distanza di un mese, Raul e Martina hanno confermato la loro decisione finale e ad oggi sono ancora separati. Raul ha raccontato di provare ancora un sentimento per l’ex fidanzata, mentre Martina ha confessato di aver iniziato a frequentare il tentatore Carlo. A questo punto, non resta che attendere per scoprire i prossimi sviluppi di questa storia.