Uomini e Donne, Martina De Ioannon tronista: il web diviso, perché

Martina De Ioannon è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ebbene sì, l’ex partecipante di Temptation Island è approdata sul Trono e le reazioni del web sono soprattutto negative. A presentarla come tronista della nuova edizione 2024/2025 è il dating show tramite i suoi account social ufficiali e Witty.tv. La presentazione ufficiale è avvenuta nel corso della registrazione in studio svolta il 4 settembre 2024, che andrà in onda con le prime puntate.

Non è l’unico ex volto di Temptation Island che è presente al Trono Classico in questa nuova edizione. Infatti, è presente anche Francesca Sorrentino, la quale ha preso parte al reality delle tentazioni durante la scorsa estate. Non solo, sul Trono c’è un ex corteggiatore, Michele Longobardi, che l’anno passato ha corteggiato Manuela Carriero. L’unico volto per ora sconosciuto sul piccolo schermo è Alessio Pecorelli. Ora i Troni sono tutti occupati, ma il pubblico si divide.

Da una parte c’è chi è contento di vedere questi volti già noti nei programmi di Canale 5 trovare l’amore in TV. Altri telespettatori, invece, credono che la situazione sia sfuggita di mano quest’anno alla redazione. Vedendo questi nuovi tronisti di Uomini e Donne, il pubblico fa notare che tutto sarebbe più interessante e coinvolgente se fossero sconosciuti sul piccolo schermo. Allo stesso tempo, c’è da considerare che i fan dei tre tronisti già conosciuti stanno facendo i salti di gioia.

Intanto, chi commenta il video di presentazione di Martina sul Trono fa presente che molti telespettatori avrebbero preferito vedere in questo ruolo Raul Dumitras. Quest’ultimo, quando è iniziato Temptation Island questa estate, è stato duramente criticato dal pubblico. Col passare del tempo, è stato rivalutato e le sue lacrime per la fine della sua relazione con Martina hanno commosso molti. Ma ecco che, invece, la redazione del dating show di Maria De Filippi sceglie di dare alla De Ioannon l’opportunità di trovare l’amore.

Tra i commenti negativi c’è anche quello di chi fa notare che Martina si sarebbe dovuta prendere del tempo, visto che la sua relazione con Raul è finita da poco. Ma bisognerebbe far presente che la De Ioannon si era detta subito pronta a voltare pagina, tanto che aveva iniziato a frequentare Carlo Marini fuori dal reality show. E, ovviamente, c’è anche chi è felice di vedere Martina come nuova tronista del programma.

A questo punto, è chiaro che il Trono vuoto segnalato nella prima registrazione della nuova edizione fosse della De Ioannon. Pertanto, non è di Ida Platano, come qualcuno aveva ipotizzato. Non resta ora che attendere per scoprire come andrà il percorso da tronista di Martina, la quale è alla ricerca di una persona che le faccia perdere il controllo e che abbia le sue stesse passioni. Sa di poter sembrare altezzosa, in quanto si piace e se ne frega dei giudizi degli altri, come racconta nel suo video di presentazione.