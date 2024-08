UeD anticipazioni: lite in studio, confronto Ida-Mario e altro (rumor)

Tra qualche settimana tornerà su Canale 5 Uomini E Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. La data prevista per la sua messa in onda era inizialmente il 9 settembre, ma potrebbe slittare alla settimana successiva. Le registrazioni delle puntate sono tuttavia già iniziate e sul web sono spuntate le prime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere in studio. Scopriamo meglio insieme cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata.

Lite per un cavaliere

C’è grande attesa per la nuova edizione di Uomini E Donne. La data d’inizio doveva essere lunedì 9 settembre, tuttavia si vocifera che possa slittare di una settimana affinché coincida con l’avvio anche del Grande Fratello. La prima puntata è già stata registrata e sul web sono spuntate alcune anticipazioni su quello che vedremo accadere in studio. Per il momento sappiamo che per Gemma Galgani dovrebbero arrivare due pretendenti nel parterre over mentre uno dei cavalieri, nello specifico Armando Incarnato, si renderà protagonista di un litigio. Tuttavia ancora non sappiamo con chi.

Il confronto tra Ida e Mario

Alcune indiscrezioni sono state lanciate anche in merito ad Ida Platano e Mario Cusitore, grandi protagonisti della scorsa edizione. A diffondere la notizia è stato l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. Stando a quanto scritto da Pugnaloni, dovrebbe esserci un ritorno del cavaliere, che proverà a conquistare nuovamente la tronista. Nonostante Mario abbia lasciato lo studio dovrebbe difatti tornare per incontrare Ida ed avere un confronto con lei. Nella prima registrazione Platano non è stata presente, pertanto la discussione tra i due dovrebbe essere nella seconda registrazione come segnalato da Pugnaloni. Attraverso una domanda fatta ai suoi follower, difatti, l’esperto del programma ha lasciato intendere che il confronto ci sarà nella prossima registrazione.

Di seguito quanto scritto da Lorenzo Pugnaloni su Instagram:

Chissà come andrà a finire il confronto tra i due e se Ida accetterà di parlare con Mario. Il cavaliere, difatti, ha cercato più volte di riallacciare i rapporti con la tronista ma senza successo. Non resta che aspettare la messa in onda della puntata per scoprire come andrà a finire o anticipazioni ufficiali a riguardo.