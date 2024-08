Uomini e Donne, slitta la prima puntata: perché e data di partenza

Potrebbe slittare la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Lo scorso 28 agosto si è tenuta la prima registrazione della stagione, dove sono tornati molti dei vecchi protagonisti del dating show e sono stati presentati i tre nuovi tronisti: l’ex corteggiatore Michele Longobardi, l’ex volto di Temptation Island Francesca Sorrentino e un personaggio non famoso, Alessio. Inoltre, dopo un anno di assenza, c’è stato un ritorno molto atteso dal pubblico nel parterre del Trono Over, ovvero quello del cavaliere Armando Incarnato. Non c’è stata, invece, la presenza di Ida Platano, anche se il suo ex corteggiatore Mario Cusitore pare far parte ufficialmente del parterre.

Insomma, una puntata piena di sorprese ed emozioni, che i telespettatori sono impazienti di vedere. Nelle ultime settimane, sembrava essere confermata come data di partenza di Uomini e Donne lunedì 9 settembre, un giorno prima del debutto dell’edizione autunnale di Temptation Island, seguito infine dall’inizio di Amici domenica 15 settembre. Tuttavia, pare che Uomini e Donne potrebbe tardare ancora una settimana.

Uomini e Donne slitta al 16 settembre: ecco il motivo

Stando a quanto rivelato dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, c’è la probabilità che la prima puntata possa andare in onda lunedì 16 settembre, così da lasciare spazio alla soap opera My Destiny My Home per un’altra settimana. Nonostante abbiano già registrato diverse puntate, anche Tu Si Que Vales dovrebbe iniziare vero la seconda metà del mese, precisamente sabato 21 settembre.

Ad ogni modo, lo stesso Lorenzo Pugnaloni ha precisato di non essere ancora sicuro dello slittamento della partenza di Uomini e Donne, spiegando ai suoi seguaci che cercherà prossimamente di dare informazioni più precise a riguardo. Sebbene non sia ancora confermata, la notizia non è stata presa affatto bene dai fan del programma. Da ormai tre mesi il pubblico aspetta impaziente il ritorno dello show che accompagna i pomeriggi degli italiani da più di 20 anni. Per questo, sapere che potrebbero dover aspettare altri sette giorni ha generato un malcontento generale in rete.

Aldilà di ciò, le registrazioni dovrebbero comunque proseguire normalmente, dunque sarà possibile sapere in anteprima le prime avventure dei nuovi tronisti e dei protagonisti del Trono Over. A questo punto, non resta che aspettare per avere eventuali conferme riguardo la data della prima puntata di Uomini e Donne.