UeD anticipazioni, boom: Mario vs Armando, trono vuoto, chi torna

Ripartono le anticipazioni di Uomini e Donne con la prima registrazione del 28 agosto dell’edizione 2024/2025. Tra ritorni eclatanti e nuove liti, ecco che il dating show di Maria De Filippi è pronto a intrattenere ancora il pubblico di Canale 5, da lunedì 9 settembre.

Innanzitutto, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, in studio è stato notato un Trono vuoto e “al 90% è quello di Ida”, si legge. Oggi la Platano non era presenta per problemi di salute, ma avrebbe dovuto prendere anche lei parte alla registrazione. Discorso diverso per Mario Cusitore, il suo ex corteggiatore tanto discusso. Quest’ultimo si aspettava di avere un confronto con Ida. Ma non è finita qui per lui, in quanto ha avuto uno scontro con Cristina Tenuta.

In particolare, è uscito fuori che, tramite Ernesto Russo, il quale ha dovuto abbandonare UeD nella passata stagione, si sono sentiti. Cristina pare volesse conoscerlo fuori dal programma, ma Mario no. L’ex corteggiatore ha ammesso che era ancora innamorato di Ida. Per questo, Cusitore le ha chiesto di restare amici. Da parte della Tenuta, però, non ci sarebbe questa intenzione. Non solo, oggi in studio Cristina avrebbe rivelato che lo stesso Mario, in realtà, le avrebbe detto di non essere preso da Ida.

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che, a questo punto, Gianni Sperti ha chiesto se Cusitore tornerà oppure no, ma lui è andato via. “Molto probabilmente tornerà”, scrive Pugnaloni. Intanto, il Trono Over ha riaccolto un volto molto conosciuto, ovvero Armando Incarnato. Pare, dunque, che il cavaliere napoletano in questa edizione sarà presente sin dall’inizio, non come nella passata stagione che ha preso parte solo a qualche puntata. E, ovviamente, Armando ha messo subito lo sprint nello studio di Canale 5. Ebbene Incarnato ha litigato con Mario Cusitore.

Ospiti in studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, la cui storia d’amore procede a gonfie vele. Secondo le talpe di SuperGuidaTv, entrambi sarebbero dimagriti molto.

Nel parterre del Trono Over è presente, anche in questa edizione, Mario Verona. E non poteva mancare Gemma Galgani, di cui si è anche parlato questa estate. Per la dama torinese sono scesi già due uomini pronti a conoscerla, ma lei ne ha tenuto solo uno, Valerio di 60 anni. Nel parterre delle dame, sono ancora presenti Aurora Tropea, Barbara De Santi, Alessia e Jessica. Tra i cavalieri, invece, gli spettatori ritroveranno anche Diego Tavani e Marcello Messina.

Non si è parlato delle coppie di Temptation Island, come si pensava. Di sicuro, nelle prossime registrazioni, Maria De Filippi darà spazio anche a loro. Nel frattempo, la conduttrice ha accolto tre nuovi tronisti, di cui due sono volti già noti su Canale 5: Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio. Il primo è l’ex corteggiatore di Manuela Carriero, che aveva fatto particolarmente discutere durante il percorso. Francesca è un’ex partecipante di Temptation Island, che da poco ha chiuso la sua storia d’amore, con Manuel Maura.