Uomini e Donne, Ernesto sgamato: l’eleganza di Maria nel cacciarlo

La puntata di Uomini e Donne in onda il 20 maggio 2024 inizia in modo abbastanza teso, con Maria De Filippi che invita Elisa a sedere al centro studio. La dama appare nervosa e furiosa. Ed ecco che arriva Ernesto Russo. Elisa è una furia per quanto accaduto nella registrazione precedente, durante la quale il cavaliere aveva assicurato che potrebbe tradirla. La dama crede che Ernesto non dia valore alle persone che ha di fronte. Russo fatica a comprendere la sua rabbia.

“Assurdo”, afferma Ernesto che appare addirittura scocciato e arrabbiato. Lei si sfoga e lui cerca di concludere il confronto con un “va bene”, mantenendo il suo atteggiamento da altezzoso. La dama lo accusa anche di essere corso da Barbara De Santi dopo la registrazione precedente. Ernesto spiega di aver solo chiesto alla storica dama di dargli tregua in quanto non riuscirebbe a viversi questa esperienza serenamente.

“Va bene, ti ringrazio. Mi posso sedere? Ok”, afferma Russo oggi a Uomini e Donne, tornando a sedere al suo posto e lasciando Elisa sola al centro studio. Tina Cipollari trova che la dama sia esagerata e che il cavaliere sia stato molto chiaro. Gianni Sperti pensa esattamente il contrario. A questo punto, Maria De Filippi interrompe tutto per rivelare che sono arrivate alla redazione delle segnalazioni. La conduttrice spiega di aver tenuto in considerazione solo una.

Sullo schermo viene mostrata una foto che ritrae Ernesto insieme a una donna mentre mangiano insieme. “Sì, è vero. Se c’è qualche problema, io posso lasciare il programma”, dichiara Russo. De Filippi non può non far notare che il suo comportamento “è incompatibile” con il programma. A questo punto, Ernesto spiega:

“Io e lei eravamo andati a pranzo. Ma io non lo nego. Non abbiamo fatto l’amore. Ho foto con mille ragazze. Non è che ho una relazione fuori, ma vedo delle donne. Non lo faccio sempre, ma mi è capitato”

Il cavaliere chiede poi a Maria cosa dovrebbe fare, ma ottiene silenzio. È chiaro che De Filippi non possa trattenerlo e che stia cercando di fargli capire che dovrebbe andare via. Gianni gli fa notare che dovrebbe evitare di chiedere, ma semplicemente dovrebbe andare via. Così Ernesto si alza e lascia il programma. “Non siete tutti santi. Magari lo fate, ma nel momento in cui lo sappiamo non ha senso che restiate”, fa notare Sperti parlando con dame e cavalieri.

Cristina Tenuta cerca di difendere Ernesto, non trovando però molto da dire. La dama crede che Russo sia stato sincero a differenza di altri. Ma Maria non ci sta: “Sì, ma è una sincerità postuma. Lo dice quando ci sono le foto”.

Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa: i sospetti aumentano

La puntata va avanti con Gemma Galgani, che va avanti con la sua conoscenza con Pietro. Gianni ammette che insieme i due gli piacciono tantissimo. Subito dopo questo blocco, De Filippi chiede ad Asmaa se con Cristiano sta procedendo tutto bene. Maria poi dà la parola a Jessica, la quale si dice arrabbiata per come si è comportato il cavaliere. Da donna sente di dover far sapere ad Asmaa che nelle settimane precedenti si sono sentiti spesso, con videochiamate condivise con le amiche di lei.

Inoltre, Jessica spiega, sostenuta da Giulia, che Cristiano avrebbe sempre dichiarato di non essere interessato ad Asmaa perché aveva rifiutato il suo numero. Il cavaliere nega in parte e De Filippi prende le difese di lei, facendo notare che non avrebbe alcun ritorno a rivelare determinate cose. Asmaa critica Jessica per aver parlato solo ora, motivo per cui non riesce a prendere sul serio le due parole. Esce fuori, però, che Jessica aveva già svelato tutto alla redazione.

Infatti, quello della dama è solo un consiglio dato ad Asmaa, in quanto è convinta che lui dica le stesse cose a tutte. Ma ecco che Asmaa si scaglia contro Jessica, accusandola di aver provocato Cristiano nei giorni precedenti. Interviene Giulia, la quale rivolge la stessa accusa ad Asmaa, in quanto quest’ultima era intervenuta durante la sua conoscenza con Cristiano. A questo punto, Giulia palesa i suoi sospetti:

“Secondo me sono due le cose: loro si sentivano da prima oppure siccome Cristiano è stato attaccato vuole ripulirsi ora con Asmaa”

Anche Gianni e Tina hanno dei sospetti su Cristiano e Asmaa. “Lei ha voluto solo metterti in guardia, dicendoti che le stesse parole che sta dicendo a te le aveva dette anche a lei”, fa presente la Cipollari. Interviene Cristina Tenuta, la quale spiega che anche durante la loro conoscenza Cristiano si è lasciato andare subito a discorsi importanti. Jasna conferma che il cavaliere si è comportato allo stesso modo con lei.

Le anticipazioni segnalano che nel corso delle ultime puntate di questa edizione Cristiano e Asmaa lasciano insieme il programma.

UeD: Francesco si scaglia contro Sabrina

La puntata va avanti con Sabrina, che torna al centro studio con Fabio, il cavaliere che ha fatto perdere la pazienza a Maria nei giorni scorsi. La dama ammette oggi di voler continuare la sua conoscenza con il cavaliere, nonostante tutto, perché le piace molto. A questo punto, interviene Francesco. Quest’ultimo, che mesi fa le aveva dimostrato tutto il suo interesse, tuona: “Sì, però la prossima volta non mi chiamare più. Fai pace col cervello”.

L’attacco di Francesco riprende quanto accaduto nella precedente registrazione. Sabrina, rimasta delusa da Fabio, aveva chiesto proprio a Francesco di ballare. “O riesci a manipolarli o ci sbatti la testa. Ma non rompere più le pa**e a me”, continua il cavaliere. “In quel momento avevo bisogno di un abbraccio affettuoso, da parte di una persona che sa che gli voglio bene”, afferma Sabrina.

Intanto, Gianni fa notare che da parte di Fabio non arriva nessuna dichiarazione positiva nei confronti di Sabrina. Ed ecco che interviene Tiziana, che ci tiene a mettere in guardia l’altra dama: “Lo faccio per solidarietà femminile. Lui mi ha chiesto di ballare, dicendomi ‘salvami’ perché altrimenti avrebbe ballato con Sabrina”. Alla fine Fabio chiede a Sabrina di ricominciare da zero e lei sembra disposta a farlo per il forte interesse che prova per lui.