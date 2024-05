UeD, De Filippi annienta Fabio: “Che ca**o vuoi?”, sfuriata unica

Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne, lasciando tutti a bocca aperta. Ciò accade quando al centro studio siedono Sabrina e Fabio. Esce fuori che lui ha inviato un messaggio sia a Jasna che a Tiziana, con le quali ha appena chiuso una conoscenza. Il cavaliere spiega che il suo intento era quello di avere un’amicizia con le due dame. Gianni Sperti precisa che nessuno di loro lì dovrebbe cercare amicizie. Fabio ha cercato anche Sabrina, dopo aver deciso in modo spiazzante di chiudere la loro conoscenza.

La dama spiega che si era illusa perché aveva visto da parte sua attrazione. Lui smentisce il racconto e interviene Alessia. Quest’ultima prende le parti di Sabrina. Fabio va su tutte le furie e urla contro Alessia: “Ma tu chi sei?!”. A questo punto, interviene De Filippi che spiazza tutti:

“Lei si chiama Alessia e tu Fabio, che ca**o vuoi?! Ma chi sei tu per rivolgerti così?! Non alzare la voce perché lo so fare anche io. Ci sono delle cose che faccio davvero fatica, scusami”

Una sfuriata quella di Maria abbastanza forte, visto che non manca neanche la parolaccia. Ma giustamente la conduttrice non può fare a meno di intervenire vedendo un uomo rivolgersi in modo così forte contro una donna, in questo caso Alessia. De Filippi spesso si trattiene, ma a volte non riesce proprio. E questo è uno di quei momenti. Solo nei giorni scorsi, è andata in onda la puntata in cui Maria si è scagliata furiosa contro Aurora Tropea.

Alla fine Fabio chiede scusa alla De Filippi, la quale spiega che spesso fa fatica a gestire determinate situazioni. Dopo di che, la conduttrice chiede a Sabrina con chi vorrebbe parlare e lei indica Francesco.

Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa generano sospetti

Dopo la sfuriata di Maria De Filippi, l’attenzione si sposta su Cristiano e Asmaa. Ciò accade quando la conduttrice chiede a Giulia cosa c’è che non va. Quest’ultima ammette di essere rimasta delusa dal modo con cui Cristiano ha chiuso la loro conoscenza per iniziarne un’altra con Asmaa. Avviene un battibecco tra i due, mentre Gianni e Tina palesano i loro dubbi. I due opinionisti trovano strano il fatto che Cristiano e Asmaa siano così presi l’uno dall’altra.

Quando viene proposto loro di lasciare insieme il programma, entrambi si rifiutano e dicono che la conoscenza è iniziata da poco. Le anticipazioni delle ultime puntate segnalano che Asmaa e Cristiano alla fine lasciano insieme il dating show. Intanto, oggi, la dama ammette di fidarsi di lui.

Alessio e Claudia torna nello studio di UeD

Tornano nello studio di Canale 5 due ex volti del Trono Over assai discussi. Sono Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, i quali nei mesi scorsi hanno lasciato insieme il programma. Dopo vari tira e molla, i due avevano deciso di iniziare fuori una love story, che oggi procede a gonfie vele. Claudia spiega che c’è ancora gelosia tra loro. Non solo, racconta che sono sempre insieme.