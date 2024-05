UeD, Cristina-Aurora lite. Tropea sbugiardata! Maria la fa a pezzi

La puntata di Uomini e Donne in onda il 13 maggio 2024, inizia con forti tensioni. Gianni Sperti e Tina Cipollari si dicono sconvolti per quanto è accaduto dietro le quinte subito dopo la passata registrazione. I due opinionisti hanno assistito a uno scontro tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta. La prima avrebbe decisamente esagerato dando della poco di buono all’altra e alzandole la gonna. La maggior parte delle dame conferma questa versione e un po’ tutti si scagliano contro Aurora per quanto accaduto.

Un momento di forte tensione, che Maria De Filippi tenta di placare. La conduttrice fa notare che tutto questo è accaduto dopo le discussioni successe in studio con protagonista Ernesto Russo, sempre difeso da Cristina. Non si sa, però, perché dietro le quinte Aurora abbia avuto questa reazione. Ecco cosa raccontano i due opinionisti:

“Una scena raccapricciante. Abbiamo visto Aurora fuori di testa, che aggrediva Cristina e le deva della poco di buono. Tu stai zitta proprio Tiziana, con questa comunella che fate. Ma non ti vergogni pure tu? Aurora tu sei una vergogna. Tu sei quella che parla di anomali e rispetto. Ma il rispetto per le donne?”

Le altre dame non possono non confermare le dinamiche dello scontro tra Aurora e Cristina dietro le quinte di Uomini e Donne. “L’hai chiamata in quel modo e cercavi di tirarle su la donna”, raccontano. Aurora nega inizialmente, dicendo di non aver detto e fatto determinate cose. Cristina così si agita:

“Ti sei scagliata contro di me, non c’entravi niente. Lo riproponiamo, tirami su la gonna. Fallo davanti a Maria e al pubblico a casa. Fallo adesso. Io non ti calcolo troppo. Se hai le palle rimettimi le mani addosso”

Maria De Filippi fa notare che stranamente tutti confermano la versione di Cristina e dei due opinionisti. Ida Pavanelli, che ha assistito alla scena, dichiara di aver visto tanta cattiveria e invidia da parte di Aurora. Asmaa, Jessica e Renata confermano. Persino Diego Tavani dà conferma. De Filippi, lasciando ancora il dubbio, consiglia ad Aurora di chiedere scusa per l’accaduto a Cristina. Lei, però, non ha intenzione di farlo.

A sbugiardare Aurora c’è un video e Maria la invita a vederlo:

“Mi sembra un livello un po’ basso. Aurora non ti ricordi di averla insultata? Però ti sbagli, perché me l’hanno appena detto. Le hai dato della poco di buono. Perché non esci e guardi il filmato? Forse hai perso la testa e non ti sei resa conto. Guarda il video, penso che ci sia tutto. Tutto questo nasce per Ernesto, cerchiamo un attimo di…”

Intanto, Cristina fa sapere che Marianna e Tiziana avrebbero incitato Aurora. Ed ecco che la Tropea ritorna in studio e ammette che nel filmato che la redazione le ha mostrato c’è tutto. Pare strano, dunque, che Aurora non ricordasse di aver detto e fatto certe cose durante questo scontro con Cristina. Mentre lei si difende, De Filippi perde le staffe con la Tropea:

“Per conseguenza si dicono certe cose? Questo ti hanno insegnato? È un po’ un vecchio modo di pensare. Non è neanche normale che non ti ricordi cos’è successo ieri! Ma perché venite qua. A cercare un uomo? Non mi sembra. Ha iniziato lei con Barbara? Oggi non c’è, ma Barbara sa difendersi. Ce l’hanno tutte con te? Renata non mi sembra una tipa avvezza al gossip”

Non finisce qui. Infatti, Maria non riesce a trattenere la sua furia e si scaglia contro Aurora, la quale sebbene abbia visto il video che la ritrae mentre insulta Cristina e le alza la gonna dietro le quinte resta ferma nella sua posizione:

“Mi alzate la mano chi la pensa così? Io ci ho provato, ma sono anni che vieni qua Aurora. Cerco di farti ragionare sui tuoi comportamenti. Aurora non mi spingere, perché io ho una pazienza, ma tu la stai facendo finire. In fin dei conti dovrebbe interessarti questo”

Difficilmente Maria reagisce così. Questa volta, Aurora riesce davvero a farle perdere le staffe. Dopo un po’, Marianna torna sull’argomento perché vuole precisare di non aver mai incitato Aurora ad agire in quel modo. In un secondo momento, a UeD Tiziana non trattiene le lacrime. Maria fa presente che vorrebbe che ci fosse un clima sereno tra tutte le dame. Vedendola così, anche Aurora piange.

Tiziana ammette che sta piangendo perché subito dopo il ‘processo’ fatto alla Tropea, che l’ha vista coinvolta, per il ballo è stata scelta una canzone a cui è molto affezionata in ricordo di suo padre. La dama, allo stesso tempo, dichiara di essere sconfortata in quanto è stata tirata in ballo da Ida Pavanelli nella questione legata allo scontro tra Aurora e Cristina.