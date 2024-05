Uomini e Donne, una luce su Gemma: De Filippi deve scusarsi

La puntata di Uomini e Donne in onda il 10 maggio 2024, inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri, ovvero con Asmaa e Cristiano al centro dell’attenzione. Lei fa intendere di non riuscire a fidarsi del cavaliere visto quanto è accaduto tra lui e le altre dame. Non si arriva a un chiarimento effettivo. Intanto, per Giulia arrivano due ragazzi pronti a conoscerla e lei accetta. La puntata va avanti con Gemma Galgani, che dopo tanto tempo torna al centro studio perché c’è un cavaliere che vorrebbe conoscerla. Lui è Pietro D. e Maria De Filippi ci tiene a fare delle precisazioni.

“Ogni volta che c’è Gemma Tina si intromette, te lo dico prima e ti chiedo scusa”, anticipa la conduttrice. Pietro spiega di voler conoscere Gemma perché ritiene che sia “una bella persona e una bella donna”. Tutti applaudiscono, compreso Gianni Sperti, divertito nel vederlo mentre cerca di sfuggire alle critiche di Tina Cipollari. Quest’ultima, infatti, prende la palla al balzo per ironizzare sulla Galgani. “Mi hai chiesto se sono attivo sul lavoro e ti rispondo: sono attivo”, afferma Pietro per replicare alle domande simpatiche di Tina.

Maria De Filippi a UeD oggi implora la Cipollari di smetterla con le domande spinte e legate ai guadagni. Alla fine Gemma decide di iniziare questa nuova conoscenza, tornando così finalmente ad avere una persona a cui dedicare il suo tempo.

La conduttrice poi invita poi al centro studio Fabio B, siede di fronte a Tiziana e Jasna. Tina prende la palla al balzo per attaccare la prima, andando dietro le quinte a prendere un cellulare. L’opinionista torna in studio e mostra a tutti le ultime foto condivise su Instagram da Tiziana, in cui appare con il suo bellissimo fisico, in posa.

A detta di Tina, queste foto non dimostrerebbero ciò che lei ha sempre raccontato in studio. “Ti sei descritta in un modo. Quasi non riuscivi a parlare per la timidezza. Non ho detto che è vergognoso quello che fai”, spiega la Cipollari. Intanto, Tiziana rivela di non essersi trovata bene con Fabio, facendo presente di averlo trovato concentrato su se stesso. Secondo Tina questa sarebbe l’ennesima scusa tirata fuori dalla dama per chiudere una conoscenza. Anche Jasna afferma di averlo visto troppo concentrato su se stesso, in quanto non ha voluto sapere molto sulla sua vita.

La puntata di UeD va avanti con Ernesto Russo, che siede al centro studio con Elisa. I due appaiono soddisfatti della loro conoscenza. Ma ecco che interviene Barbara De Santi, la quale accusa il cavaliere di parlare negativamente di lei sui social network. “Non ti penso proprio. Se avessi un interesse per te te lo avrei detto”, afferma deciso Ernesto. Barbara, invece, fa sapere che dietro le quinte Russo fa di tutto pur di salutarla.

“Penso tu sia una persona interessata, ma non parla di te”, dichiara ancora il cavaliere. “Ma tu sei sempre sui social? Ma non è che ti brucia?”, tuona Cristina Tenuta, scagliandosi contro Barbara e difendendo di nuovo Ernesto. La dama ha già preso più volte le parti di Russo. Quest’ultimo viene difeso anche da Elisa. Quest’ultima va su tutte le furie, accusando la De Santi di intromettersi nel suo momento.