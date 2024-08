UeD, i nuovi tronisti Alessio e Michele: annunci ufficiali e reazioni

Svelati due nuovi tronisti della stagione 2024/2025 di Uomini e Donne. Uno è un volto del programma che già si conosce essendo stato un corteggiatore di Manuela Carriero, l’altro è un ragazzo del tutto sconosciuto: stiamo parlando di Michele Longobardi e di Alessio.

Michele Longobardi nuovo tronista di Uomini e Donne

Si parta da Longobardi, già conosciuto dal pubblico del dating show di Canale Cinque. Il 28enne di Castellamare di Stabia, che vive con il padre e lavora nella pubblica amministrazione, ha tentato di corteggiare la Carriero nella scorsa edizione, senza avere particolare fortuna. Non appena l’annuncio del suo Trono è stato divulgato, i fan della trasmissione si sono divisi. “Era quello che voleva fin dall’inizio”, hanno scritto molti spettatori, sostenendo che il suo reale obbiettivo già nei mesi scorsi non era quello di conquistare Manuela bensì di arrivare al Trono. Altri utenti invece hanno festeggiato l’annuncio, affermando che senza dubbio Michele è una persona che merita il ruolo che gli è stato affidato.

Alessio nuovo tronista di UeD

Capitolo Alessio. Lui è un volto totalmente sconosciuto al pubblico televisivo. Ha 31 anni ed è un imprenditore attivo nel settore della ristorazione da quando ne aveva 22. Vive ed è originario di Santa Marinella (comune in provincia di Roma) e dimora da solo. Si professa un self made man, vale a dire un uomo che si è fatto da solo, anche se poi, nella clip di presentazione, ha aggiunto di aver avuto un aiutino dai genitori.

Tra le altre cose ha detto di essere un ex militare che ha sempre lavorato. Per anni ha praticato pugilato, mentre di recente ha iniziato a battagliare nella disciplina MMA, ossia le arti marziali miste. Il giovane si è descritto anche come una persona estroversa e scherzosa che però a volte incappa in qualche giornata no dove è meglio lasciarlo stare.

Suo padre ha un’officina a Civitavecchia mentre mamma lo aiuta a tenere la contabilità del ristorante. Inoltre ha un fratello ingegnere che vive a Milano e a cui è legatissimo. Da due anni e mezzo è single, dopo aver subito una cocente delusione sentimentale. La clip di presentazione ha convinto molti fan del programma che hanno commentato dicendo che è un ottimo ‘acquisto’ da parte di Maria De Filippi.

Oltre ad Alessio e Michele, nelle scorse ore, i profili ufficiali di UeD hanno annunciato Francesca Sorrentino sul Trono femminile.