Francesca Sorrentino nuova tronista UeD: annuncio, video, reazioni

Uomini e Donne, in vista dell’imminente inizio della nuova stagione, comincia a svelare le sue carte. Nelle scorse ore il programma, attraverso un video ufficiale, ha annunciato una delle nuove troniste, vale a dire Francesca Sorrentino, volto già noto agli affezionati all’universo delle trasmissioni di Maria De Filippi. La ragazza infatti è stata protagonista della penultima edizione di Temptation Island, quella trasmessa nell’estate 2023. Nel reality show delle tentazioni si presentò da fidanzata, assieme all’allora compagno Manuel Maura. I due, dopo una crisi profonda e dopo aver traballato parecchio, pareva che avessero trovato un equilibrio. Pareva appunto, visto che di recente, a giugno 2024, hanno spiegato di essersi lasciati.

Una volta appurato che la separazione si è consumata, UeD ha messo gli occhi sulla giovane, proponendole il trono che evidentemente è stato accettato. La Sorrentino ha 24 anni e proviene da un piccolo paesino in provincia di Frosinone. Di professione è un tecnico di riabilitazione psichiatrica che lavora con i bimbi affetti da forme di autismo. Nella vita si dice propensa ad aiutare sempre il prossimo.

Nella clip di presentazione ha risposto a coloro che la definiscono astuta. “Qualcuno pensa che sia furba, in realtà sono un’ingenua totale”, ha puntualizzato, spiegando poi di essere single dai primi giorni di giugno, dopo aver chiuso la relazione con Manuel Maura durata tre anni e mezzo. Francesca ha evidenziato che non vuole più mettersi al secondo posto. Per questo è in cerca di un rapporto paritario, tramite cui condividere e non soffrire. Ha anche aggiunto di sperare di trovare un amore come quello dei suoi genitori, che è più da venticinque anni che stanno insieme e che, a detta sua, “si amano come il primo giorno”.

Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: le reazioni

Non appena la notizia dell’assegnazione del Trono a Francesca si è diffusa, sono giunte una miriade di reazioni da parte degli utenti sui social. Gli affezionati a UeD si sono letteralmente divisi: da un lato quelli che hanno chiesto a gran voce volti nuovi e non personaggi che già hanno avuto a che fare con la tv, dall’altro coloro che hanno già iniziato a sostenere la 24enne affermando che è stata una fortuna il fatto che abbia chiuso con l’ex fidanzato. Qualcuno ha poi sussurrato che non è da escludere che dopo il percorso nel dating show possa tornare da Maura. La vie dell’amore sono infinite. E pure quelle di Uomini e Donne… Si parte!