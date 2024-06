Temptation Island, è finita tra Manuel e Francesca: “Era scontato”

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono in crisi, di nuovo. La coppia è diventata nota al grande pubblico in seguito alla partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island. I due avevano fatto molto discutere, soprattutto per i comportamenti di lui, che era arrivato a lasciarla per ben cinque volte nel corso di due anni. Durante il percorso nel reality estivo, Francesca aveva deciso finalmente di mettersi al primo posto, decidendo di interrompere la relazione con Manuel. Una volta finito il programma, i due hanno passato l’estate a lanciarsi frecciatine social, senza però tornare ufficialmente insieme.

Dopo diversi mesi e un grande corteggiamento da parte di Manuel, Francesca aveva poi deciso finalmente di perdonarlo. Lo scorso gennaio, in un’intervista a Verissimo, avevano confermato la riconciliazione, nonostante le forti critiche dei telespettatori. Difatti, sebbene Manuel avesse promesso di essere cambiato e di voler fare sul serio con Francesca, in tanti non sono mai riusciti a credergli. Ad ogni modo, negli ultimi mesi, la coppia ha continuato a mostrare la propria quotidianità sui social, apparendo complici e innamorati.

L’ultimo TikTok dei due risale solo a poche settimane fa, ma, a quanto pare, le cose sono già drasticamente cambiate. Da diversi giorni, infatti, Manuel e Francesca sono spariti dai social, facendo insospettire i fan. Questi dubbi hanno poi trovato conferma nelle ultime ore quando Amedeo Venza ha confermato la crisi tra i due ex protagonisti di Temptation Island. Secondo quanto svelato dall’esperto di gossip, la storia sarebbe finita da pochi giorni. Tuttavia, pare che l’amore sia ancora molto vivo, motivo per il quale non è da escludere un ritorno.

Ovviamente, sul mondo del web si sono subito scatenati con i commenti. In molti hanno ricordato un vecchio discorso di Manuel, che aveva raccontato di preferire passare le estati da single, poiché così avrebbe avuto più opportunità per uscire e divertirsi. Dunque, con l’arrivo della stagione estiva, diversi si aspettavano questo risvolto. Ad ogni modo, Francesca e Manuel non si sono ancora espressi sui recenti gossip, dunque non sono chiari i motivi che li avrebbero portati a separarsi.