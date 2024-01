Verissimo, Manuel e Francesca non convincono: critiche feroci

Francesca Sorrentino e Manuel Maura, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sono sbarcati nel salotto di Verissimo, dove hanno ufficializzato ciò che già si era compreso, vale a dire che sono tornati assieme. La coppia ha avuto un percorso turbolento. La love story è iniziata circa 3 anni fa. In questo lasso di tempo ci sono stati ben 5 abbandoni e altrettanti ritorni di fiamma. Manuel, tra l’altro, ha tradito la ragazza in diverse occasioni.

Alla luce di tutto questo, i due giovani si sono raccontati a Silvia Toffanin, assicurando che ora i problemi di coppia sono stati risolti. “Ogni due mesi lui se ne andava, ero stufa. Così siamo andati a Temptation. Alla fine del programma ho provato un grande dolore”, ha spiegato Francesca. “Ho capito a scoppio ritardato quanto fosse importante lei per me”, l’eco di Manuel che ha sostenuto di aver imparato dagli errori commessi in passato.

Maura ha poi letto una lettera ultra sdolcinata alla compagna: “Voglio ringraziarti per essere qui, so che per te non è facile. Grazie per esserci stata sempre nel bene e nel male”. “Ammiro il tuo coraggio contro tutto e tutti – ha aggiunto -, grazie per avermi dato un’altra possibilità. Se siamo ancora qui è perché c’è un legame forte. Da oggi voglio darti ciò che tu mi hai sempre dato, amore. Non te ne pentirai piccoletta mia, ti amo”. Lacrime in studio.

Cotanta tenerezza ha destato parecchia perplessità tra gran parte del pubblico che ha seguito le vicende della coppia. E infatti sui social è piovuto di tutto. Tantissimi coloro che hanno sostenuto che Francesca abbia commesso un grosso errore a tornare con Manuel. Secondo il sentiment comune Maura non cambierà, nonostante tutte le promesse fatte.

Ecco alcuni commenti a caldo scritti su Twitter: “Aveva fatto la fi*a a Temptation, ma è palese che fosse una persona debole e attratta dall’amore tossico… Forse un giorno capirà, ma nel frattempo perderà gli anni migliori”; “Mi dispiace Francesca, davvero tanto, che ci sei ricascata”; “Ma lei ancora che si colpevolizza perché lui le ha messo le corna visto che stava male. Ma allora non è cambiato nulla”.

E ancora: “Io non ci posso credere che lei si sia ripresa sto soggetto, è agghiacciante tutto ciò”; “Questa è la dimostrazione che Temptation è tutto finto, perché nella vita vera nessuna sana di mente, o con un po’ di amor proprio, si riprenderebbe un tipo del genere”; “Francesca mia, al cuor non si comanda, per carità. Ma ti eri scansata Manuel finalmente e ora eccoci qua”; “Sto per spararmi per loro”.