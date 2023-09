UeD Manuel Maura fiume dopo la puntata: “Io legato a Francesca”

A mente fredda Manuel Maura ha confessato di provare ancora dei forti sentimenti per Francesca Sorrentino. I due giovani hanno partecipato assieme a Temptation Island 2023. Fatale il percorso nel reality show di Canale Cinque che ha innescato in loro fratture d’amore insanabili, portandoli a lasciarsi. Al falò decisivo hanno infatti scelto di dirsi addio e di abbandonare il programma in solitaria. Nelle scorse ore, durante la messa in onda della puntata di Uomini e Donne del 13 settembre, i due ex sono stati protagonisti di un confronto. Dopodiché Maura ha consegnato ad Instagram una Story in cui ha descritto in modo approfondito il rapporto che ha oggi con la Sorrentino.

Così Manuel su Instagram dopo la messa in onda della puntata di UeD:

“Ci tengo a ringraziare per l’affetto ricevuto e per chi ha creduto in me e visto la sincerità. Penso di trovarmi in un momento della vita molto particolare e confusionario. Non vorrei mai perdere una donna rara come Francesca, ma fare un passo nei suoi confronti sarebbe farle ulteriormente del male. A oggi non sono convinto al 100% di quello che voglio purtroppo. Dico purtroppo perché sentimentalmente mi sento molto legato a lei non cerco una sua sostituta in nessun modo”.

E ancora:

“Nel momento in cui arriverò ad avere chiaro al cento per cento cosa voglio veramente nella vita, e se questo sarà direzionato verso Francesca, farò di tutto per recuperare e tornare con lei. Sempre se lei ancora ci sarà. Perché credo che ciò che mi unisce a lei sia un legame introvabile. Con questo messaggio non voglio dare false speranze o tenere Francesca legata a me. È solo per fare chiarezza sul mio pensiero, giusto o sbagliato che sia. A oggi vorrei avere chiaro tutto, ma non è così. Sicuramente me ne pentirò, perché il tempo scorre e la vita degli altri va avanti. Mentre io sono bloccato in questa situazione interiore, ma non posso snaturarmi.

Il commento a caldo di Francesca Sorrentino

Anche Francesca Sorrentino è intervenuta via social dopo la puntata del dating show di Canale Cinque. La ragazza ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta:

“Alcune ferite ci mettono un po’ a rimarginarsi. La cura è l’amore di tutto ciò che io definisco casa e il tempo. Grazie infinitamente per tutto l’affetto e i complimenti che ricevo quotidianamente. Con l’augurio che io possa tornare al 100% a irradiare felicità”.

Manuel e Francesca: critiche a Temptation Island

Lungo il loro percorso a Temptation Island la coppia non è stata esente da critiche. In particolare Maura ne ha raccolte parecchie. Tantissimi i telespettatori che l’hanno bersagliato sui social, ritenendolo poco affidabile e poco trasparente. Molti anche quelli che si sono augurati che non ci fosse un lieto fine per la relazione, giudicandola a tratti tossica e senza sbocchi per il futuro.

Sempre nel corso della puntata del 13 settembre di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha spiegato di aver pensato di dare il Trono a Francesca. La conduttrice ha però aggiunto che la scelta non sarebbe stata azzeccata in quanto la Sorrentino è ancora emotivamente troppo scossa dalla vicenda sentimentale con l’ex. E infatti la ragazza ha rinunciato al Trono.