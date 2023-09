Temptation Island, Francesca asfalta Manuel: Maria non cede

Ospiti della puntata di Uomini e Donne del 13 settembre sono stati Francesca Sorrentino e Manuel Maura di Temptation Island 2023. Maria De Filippi ha svelato il suo pensiero su questa coppia. In particolare, ha detto la sua su Francesca, richiestissima per il ruolo di tronista, come già hanno riportato le anticipazioni settimane fa. Queen Mary ha fatto notare che è una ragazza “con tantissime sfaccettature, la maggior parte bellissime”.

Spesso, però, Francesca si è anche fatta del male di sola e di questo ne hanno parlato tanto, ha fatto sapere la conduttrice. Affiancata da Filippo Bisciglia, la padrona di casa ha tentato anche di far ragionare Manuel, facendogli notare che in realtà la Sorrentino dopo il reality si è preoccupata per lui, chiamandolo. Questo perché Maura l’ha addirittura accusata di non essersi preoccupata per il suo stato d’animo.

“Non è normale che l’estate fai la qualunque e poi arriva ottobre, è tempo di Netflix e divano e torni da me” Francicristallo continuando a regnare anche in lacrime #UominieDonne pic.twitter.com/StbXYffuNj — NoMore (@veryverylate) September 13, 2023

Francesca ha poi confessato di volere ancora bene a Manuel, ma di essere tanto arrabbiata. A questo punto, De Filippi ha spiegato nel dettaglio perché ha preferito non dare il Trono alla Sorrentino:

“Tutta l’estate continuavano a chiedere Francesca sul trono. Anche la redazione è venuta da me dicendo che ne penso. Io te l’avrei proposto, ma per come ti avevo vista io… Ti ho vista così concentrata su di lui e ho sempre pensato tu non fossi pronta. Quando adesso ti vedo lo penso ancora, perché a volte si fa fatica a chiudere i capitoli. Tu sei arrabbiata perché quando lo guardi pensi che sei stata scema. Hai fatto bene a dargli del bene se te lo sentivi. Lui te lo sta dicendo che sta sbagliando. Quel giorno che tornerà a bussare alla tua porta tu che farai?”

Francesca è rimasta ferma nella sua posizione, non riuscendo però a trattenere le lacrime: “Gli dico ‘torna dove sei stato questa estate'”. Manuel ha chiarito di non avere intenzione di tornare da lei, sebbene spesso senta la sua mancanza. Ha aggiunto che non saprebbe dire da ora se in futuro potrebbe tornare tra le sue braccia. “Ma tu pensi che la gente sta ad aspettare te?”, ha subito attaccato Gianni.

Sperti non è riuscito a trattenersi e ha criticato apertamente il modo di fare di Manuel. Non solo, l’opinionista ha invogliato Francesca a sedere subito sul Trono. Maria, però, ha ribadito che non è ancora pronta. Persino Manuel ha fatto presente che la sua ex fidanzata non è ancora pronta per voltare pagina. Gianni ha continuato a insistere, con il pubblico a casa che ha fatto il tifo per vederla nel ruolo di tronista.

Maria, però, è rimasta ferma nella sua posizione. Intanto, il pubblico ha applaudito all’atteggiamento tenuto da Francesca, che ha asfaltato Manuel anche nello studio di Uomini e Donne.