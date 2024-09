Temptation Island, Lino-Raul guerra tra ‘minacce’: “Prove e verità”

Pare sia in corso una guerra social tra Lino Giuliano e Raul Dumitras dopo Temptation Island. Entrambi hanno partecipato al reality delle tentazioni da fidanzati e hanno concluso il percorso da single. Le loro rispettive storie con Alessia Pascarella e Martina De Ioannon sono giunte al termine definitivamente durante i falò di confronto. Queste due ex coppie del reality delle tentazioni continuano a stare sotto i riflettori, in quanto Lino e Martina dovrebbero continuare il loro percorso televisivo.

La De Ioannon è ufficialmente una tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Invece, Lino sarebbe nel cast del Grande Fratello. Mentre per Martina è arrivata l’ufficialità, per Giuliano bisogna ancora attendere la conferma definitiva. Entrambi sono sotto la lente di ingrandimento, tra polemiche e critiche. Ma ecco che Lino si ritrova ora a condividere una minaccia che riguarda Raul, con cui sembra proprio che non corra buon sangue ancora oggi.

I due ex partecipanti di Temptation Island 2024 si stanno lanciando delle frecciatine tramite i loro profili ufficiali di Instagram. Questa ‘guerra’ è iniziata quando Dumitras ha condiviso sul social una Storia usando il dialetto napoletano: “Uomini si nasce, non si diventa”. Pronta la replica di Lino: “Napoletani si nasce, non si diventa”. A questo punto, Giuliano si è lasciato andare a uno sfogo, con il quale ha annunciato di essere pronto a far cadere delle maschere.

“Visto che ieri c’è stata una totale provocazione da parte del ragazzo, un giorno smaschererò una persona che voi tanto amate, con tanto di prove e tutta la verità. Voglio tenervelo nascosto ancora per un po’, sto solo aspettando qualche altra provocazione. E allora le maschere cadranno. È come quando qualcuno usa la maschera di The Mask: la stessa identica cosa”

“Una persona che voi tanto amate”, ha scritto Lino. C’è chi è convinto che presto quest’ultimo darà al pubblico queste prove, che smaschereranno appunto qualcuno. In passato aveva detto la stessa cosa su Martina, con la quale si era lasciato andare a un botta e risposta sui social.

Temptation Island, Lino: prima la lite con Martina, ora con Raul

Lino oggi si è lasciato andare a un messaggio positivo sulla notizia che vede Martina nuova tronista di UeD, dopo aver avuto con lei uno scontro a distanza. Nei giorni scorsi, Giuliano aveva fatto notare che nelle settimane passate aveva avuto da ridire su alcune critiche fatte dalla De Ioannon nei suoi confronti. Nonostante questo, le ha augurato “un grande in bocca al lupo” per la sua esperienza sul Trono. A questo punto, ha lanciato una frecciata:

“Sono sempre felice e contento quando vedo persone che hanno partecipato al mio stesso reality riuscire a realizzarsi o fare nuove esperienze che portino armonia nella loro vita, a differenza di altre persone che vivono di invidia, cattiveria e gelosia. Spero che questa esperienza ti porti tanta felicità”

Ma, come già fatto notare, nelle scorse settimane hanno avuto uno scontro a distanza Martina e Lino. Quest’ultimo aveva ricordato alla De Ioannon di essere stato criticato da lei durante il percorso a Temptation Island, giudicandolo e parlando male di lui. Crede che Martina non sia stata coerente, in quanto anche lei avrebbe commesso degli errori nei confronti di Raul nel villaggio dei fidanzati.

In questa occasione, Lino aveva lanciato una minaccia simile a quella fatta ora a Raul:

“Ultima cosa: tu ad Alessia dicesti che Maika era conosciuta ed è anche una poco di buona. Io ho gli screen, Alessia me lo ha detto. Fai la brava. Gentilmente, stai attaccando tutti e tutte, finiscila. Fai la brava oppure veramente pubblico quello che non dovrei pubblicare, fai la brava. Ah, e quando uscivamo dal pinnettu io non ho mai dato consigli perché non potevo permettermelo e tu invece hai sempre giudicato tutti quanti”

Sembra, dunque, che Lino sia in possesso di conversazioni che potrebbero svelare dettagli inediti sia su Raul che su Martina.