Scontro Lino-Karina, parla Alessia: cos’ha detto e da che parte sta

La fine di agosto è stata segnata dall’ennesimo battibecco social. Nella giornata di ieri, sabato 31 agosto, si è infatti acceso un “colorito” dibattito tra Lino Giuliano e Karina Cascella. L’ex protagonista di Temptation Island ha risposto ad alcune provocazioni lanciate dall’influencer che, a sua volta ha poi voluto replicare a sua volta alle dichiarazioni di Giuliano.

Insomma, un accesissimo botta e risposta avvenuto sulle pagine social dei due litiganti. Nelle ultime ore però c’è stato anche qualcun altro che ha voluto dire la sua sull’accaduto e si tratta proprio dell’ex fidanzata di Lino, Alessia Pascarella.

Le dichiarazioni di Alessia

Come anticipato, nel pomeriggio di ieri, sabato 31 agosto, si è tenuto un accesissimo botta e risposta su Instagram tra Lino Giuliano e Karina Cascella. Il tutto è stato scaturito da un video postato dall’ex protagonista di Temptation Island, che lo riprende mentre si trova alla guida della sua auto.

Un fatto che è stato duramente condannato da Karina Cascella e che ha quindi fatto scoppiare la polemica. La replica di Giuliano ha infatti dato il via a un vero e proprio scontro social nel quale sono anche volate parole pesanti. A qualche ora di distanza dall’accaduto, Alessia Pascarella, ex di Lino, ha voluto rompere il silenzio e dire la sua. Non solo, l’ex protagonista di Temptation Island ha anche, sorprendentemente, preso le difese del suo ex compagno.

“Sto ricevendo una marea di messaggi in merito alla situazione tra la Cascella e il mio ex. Penso che stia degenerando un po’ tutto. Io capisco che quando entri in un programma televisivo ognuno può esprimere il proprio parere. “Ci sta”, però si deve dare anche peso alle parole che vengono usate”, ha scritto l’ex protagonista di Temptation Island sul suo profilo Instagram.

A quel punto, Alessia è passata a parlare del suo ex e ha quindi aggiunto: “Il mio ex non avrà avuto un comportamento giusto nei miei confronti (ed è il motivo per cui siamo usciti separati). Ma a dire che sono stata calpestata e maltrattata, anche meno”.

Insomma, una reazione che nessuno si aspettava soprattutto considerando come sono finite le cose tra i due. Dichiarazioni che quindi non sono passate di certo inosservate ai fans del reality dei sentimenti che ora si chiedono se i due torneranno insieme oppure no.

Il progetto del Grande Fratello

Nel frattempo Lino si prepara a fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Tra circa due settimane prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello e Giuliano sarà uno dei concorrenti. La sua presenza nel reality show ha però già sollevato non poche polemiche e, negli ultimi giorni, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha rivelato ai suoi followers un interessante retroscena tra l’ex protagonista di Temptation Island e Alessia Pascarella.

Stando alle parole di Rosica, il rapporto tra Alessia e Lino sarebbe tutto studiato a tavolino. Infatti, attualmente tra il barbiere napoletano e la sua ex fidanzata ci sarebbero telefonate e incontri segreti.

Secondo l’esperto di gossip, nei piani di Alfonso Signorini ci sarebbe proprio quello di far ricadere l’interesse del pubblico proprio su personaggio di Lino Giuliano che, nella Casa più Spiata d’Italia potrebbe ritrovarsi in mezzo a due fuochi: l’ex fidanzata Alessia e l’ex tentatrice Maika Randazzo. Se ciò dovesse essere confermato, si potrebbe ripetere la dinamica del triangolo amoroso, esattamente come successe l’anno scorso con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

“Come da accordi Alessia inizia a difendere Lino e viceversa e quindi a spianare la strada per tutto ciò che ho detto”, ha poi aggiunto Rosica rispondendo al messaggio di un utente che gli ha fatto notare l’accesso battibecco tra Lino e Karina.