Temptation, Lino pessimo su Karina:”Famosa per un vibratore nel..”

C’è un personaggio della scorsa edizione di Temptation Island che sta facendo molto discutere. I suoi comportamenti dentro e fuori il programma hanno lasciato senza parole molte persone. Si tratta proprio di Lino Giuliano. l’ex compagno di Alessia parteciperà persino alla prossima edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini. Questa presenza televisiva e i suoi atteggiamenti stanno creando numerosi dissapori. C’è chi proprio mal digerisce la sua partecipazione al reality e non lo nasconde. Tra questi troviamo anche Karina Cascella. L’ex opinionista non lesina parole ostili nei confronti di Lino. In riferimento ad un video, recentemente postato dal giovane, in cui guida in un centro abitato e si filma, la Cascella non si trattiene più e sbotta.

“Quest’ignorante patentato che percorre un centro abitato ad alta velocità e si registra, andrebbe fermato ora o dopo che ha investito qualcuno?”. Queste le parole forti scritte da Karina Cascella sulle sue storie di Instagram. E poi aggiunge: “Non si può prendere in un reality un elemento del genere!”. Lino, senza lasciarsi scappare l’occasione, decide di rispondere postando una foto di Paola Frizziero ai tempi del trono. In calce alla foto aggiunge queste parole: “Non dimenticare chi hai fatto soffrire in passato e cosa hai combinato! Io accetto le critiche sempre ma fatte da chi può farmele…”. L’intento di Lino è chiaro anche se riporta qualche errore ortografico.

Lino reagisce agli attacchi e punge velenosamente la Cascella

Le parole di Lino fanno riferimento a quello che accadde ai tempi del trono di Paola Frizziero. La giovane partecipava al programma di Maria de Filippi per cercare l’amore. E, proprio a Uomini e Donne, si innamorò di Salvatore Angelucci. Ma il trono così come la loro storia vennero ostacolati dai sentimenti che la Cascella provava per lo stesso Salvatore. Tanto che quando la Frizziero e Salvatore si lasciarono, lui si mise con la Cascella con cui ebbe persino una figlia. I protagonisti di questa storia hanno ormai sicuramente metabolizzato quanto accaduto ai tempi. Ognuno di loro adesso ha la propria vita e il proprio equilibrio. Lino ha voluto attaccare Karina definendo Paola Frizziero “una vittima“.

L‘ex opinionista di Uomini e Donne, pur non taggando Lino, ha deciso di rispondere. Nelle sue storie la Cascella definisce Lino un “non personaggio” ed uno che finirà presto nel dimenticatoio. Lui, di tutta risposta afferma di non sentirsi un vip e che anche lei è ormai finita da tempo. Poi ricorda un fatto molto imbarazzante che riguarda l’ex opinionista. Ovvero di quando finì in ospedale per colpa di un problema con un vibratore. E aggiunge che la sua fama sia legata esclusivamente a quel fatto e per aver reso la Frizziero infelice.

Forse Karina Cascella avrebbe potuto sorvolare sugli attacchi ricevuti da Lino. In fin dei conti il suo scopo è crearsi delle dinamiche per rimanere in hype. Proprio per questo noi, invece, vorremmo sottolineare quanto dichiarato dalla Cascella circa il video postato da Lino. Guidare velocemente in un centro abitato e filmarsi contemporaneamente non è una buona abitudine. Dimostra poca attenzione al prossimo. Siamo davvero certi che la televisione potrà ancora avere un futuro se popolata da persone poco meritevoli?