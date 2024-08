Grande Fratello, Lino di Temptation Island è un concorrente ufficiale

Ora non facciamo finta di essere stupiti! Ce lo aspettavamo tutti dal primo momento, le voci si erano rincorse e ora è ufficiale: Lino Giuliano di Temptation Island è un concorrente ufficiale del Grande Fratello.

Prima passavano tutti da Uomini & Donne, ora i partecipanti di Temptation Island vanno direttamente al GF. A confermare la presenza di Lino Giuliano è Davide Maggio, che negli ultimi giorni ha rivelato tutti i vip che varcheranno la porta rossa. Che Lino fosse uno dei potenziali concorrenti era telefonatissimo, ormai conosciamo bene Alfonso Signorini e le dinamiche che gli piace portare nella casa di Cinecittà. Dobbiamo prepararci ad un Mirko e Perla 2.0, con Lino, Alessia e Maika? Beh, per forza, il copione è esattamente lo stesso: l’anno scorso entrò per primo Mirko, e a ruota lo seguirono ex fidanzata e tentatrice. Speriamo che replichino anche tutto il teatrino che hanno fatto per mesi!

Da Temptation Island al Grande Fratello: chi è Lino Giuliano e la storia con Alessia e Maika

Classe 1995, napoletano, Lino Giuliano lavora come barbiere. Piuttosto conosciuto su TikTok prima di sbarcare a Is Moros Relais per video di scenette e sketch divertenti, esplode all’interno del programma delle tentazioni. Lino e la ex fidanzata Alessia Pascarella hanno battuto ogni record di trash in questa edizione: lui ha subito puntato la bionda Maika Randazzo per cui ha lasciato Alessia, ignorando le richieste di falò di confronto di lei, per poi andarla a cercare dopo. Usciti dal programma, Lino e Maika sembravano essere in luna di miele, finché lui non ha scoperto qualcosa che lo ha deluso ma non ha mai rivelato di cosa si trattasse. Di certo lo farà all’interno della casa, incalzato da Signorini. Quale posto migliore per svelare corna e altarini che la casa più spiata di Italia!

Alessia dal canto suo non sembra aver alcuna intenzione di riaprire il capitolo Lino, ogni volta che glielo nominano su Instagram diventa un drago sputafuoco, ma sappiamo come vanno le cose. Sarebbe un evento più unico che raro se la Pascarella rinunciasse ai mille confronti proposti dagli autori del Grande Fratello. Avevamo già fiutato qualcosa invece su Maika, che non ha confermato niente ma possiamo aspettarci la sua presenza dopo la citazione che ha fatto al reality in risposta a dei gossip sul suo conto. Già ci immaginiamo la scena: la voce che chiama il freeze per Lino nel giardino della casa o fuori dalla porta rossa, arriva Maika o Alessia per cantargliene quattro, poi entreranno come concorrenti anche loro e via con il gioco delle coppie!