Temptation Island: Lino ha smascherato Maika. Storia già finita?

Che fosse una storia non destinata a durare ce lo aspettavamo, ma qui siamo proprio a livelli del proverbiale gatto in tangenziale. Lino Giuliano è uscito da Temptation Island separato dalla sua fidanzata Alessia per approfondire il rapporto con la tentatrice Maika. Peccato che su Instagram, il ragazzo abbia fatto capire che le cose non vanno poi così bene come si aspettava. Beh, la vita vera non è di certo Is Moros Relais!

Tutti i protagonisti di Temptation Island ormai hanno riaperto tutti i loro profili social e si stanno confidando con gli appassionati del programma di Canale 5. Tra dirette Instagram e Tik Tok, tutti i ragazzi e le ragazze stanno raccontando i retroscena della loro esperienza a Temptation e tenendo i fan aggiornati su come procedono i loro nuovi (o vecchi) amori. Come era prevedibile, moltissimi si sono buttati sui profili di Lino, Alessia e Maika, per vederli spettegolare gli uni sugli altri. Alessia ce l’ha ancora a morte con Lino, ancora chiama Maika ”Totò col caschetto biondo”, Maika è sempre più diplomatica, non parla male di Alessia e cerca di ripulire l’immagine di Lino. Lino invece fa una rivelazione non poi così scioccante: le cose con Maika non vanno bene, ma spera di risolvere tutto.

Lino: “Maika? Sto capendo delle cose, ma spero di sbagliarmi”

Nonostante Maika Randazzo abbia confessato che tra lei e Lino tutto fila liscio, di aver scoperto un ragazzo molto diverso rispetto a quello che noi abbiamo visto nel programma (quindi ci fa capire che recitava?), la verità sembra un’altra. Sono sempre insieme, postano foto romantiche a letto insieme, ma Lino Giuliano non è convinto. Su Instagram ha fatto intendere che Maika forse non è la persona che credeva, parla di cose che ha capito e su cui spera di sbagliarsi. Di cosa si tratterà? Mica avrà capito che il lavoro di Maika era proprio quello di tentatrice, che una volta finito lo show non c’era trippa per gatti? O che la ragazza magari ha voglia di cavalcare l’onda della popolarità il più possibile? Lei dice di no, che tutto è rose e fiori, chissà qual è la verità.

Alessia Pascarella, l’ex fidanzata di Lino continua a ribadirlo: Maika ha fatto semplicemente il suo lavoro, ha tentato Lino e lui ci è cascato con tutte le scarpe. Secondo Alessia, Maika non starebbe mai con uno come Lino e i telespettatori le hanno sempre dato ragione. I meme sulle tentatrici che si intascano il bonifico e poi spariscono dalla vita dei ragazzi si sprecano da anni. Lino però dice che non parlerà mai male di Maika e che spera di risolvere con lei i piccoli conflitti che sono sorti. Mah, quanto durerà? Se non è già finita eh. Vi lasciamo i post Instagram di Lino in cui parla della sua nuova storia, e delle fantomatiche cose che sta capendo sulla sua nuova fiamma.