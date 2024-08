Temptation Island, Maika “tenta” Mirko Brunetti? Reazione sospetta

Si continua a parlare dei protagonisti di Temptation Island, sempre al centro di mille chiacchiericci. Prima sembrava che Martina e Raul si rivedessero, poi lei ha rotto con il single Carlo con cui aveva iniziato una frequentazione, poi si diceva che Alessia e Lino si frequentassero ancora di nascosto, ora è di nuovo il turno di Maika Randazzo. La bionda tentatrice che era uscita con Lino, scaricato da Alessia, è finita al centro di un gossip che riguarda un altro personaggio seguitissimo: Maika ha infatti iniziato a seguire Mirko Brunetti su Instagram. Inutile dire che tutti pensano che ci sia qualcosa!

La storia tra Maika e Lino è durata quanto un gatto in tangenziale, lui non ha lanciato accuse precise ma ha parlato di situazioni che non gli sono piaciute, di scoperte che lo hanno deluso. Ora che è tornata single, tutti gli occhi sono puntati sui suoi profili social, per scoprire se ci sono nuovi intrallazzi, eccome se ci sono! Non è passata inosservata la mossa di Maika che ha seguito su Instagram Mirko Brunetti, fresco fresco di rottura con Perla Vatiero. Maika nelle scorse ore ha smentito la frequentazione con Mirko, ma la risposta postata ha fatto venire l’acquolina in bocca agli appassionati di reality.

Maika Randazzo e Mirko Brunetti? La reazione di lei è una citazione al Grande Fratello

La rottura tra Mirko e Perla ha scosso il mondo dei social come una tempesta, tra fan finite in ospedale e altre che vanno dalle cartomanti per chiedere di possibili tradimenti di lui. Nonostante le voci di corridoio lanciate da Alessandro Rosica, l’investigatore social, che vorrebbero Mirko alla ricerca di spazi nel mondo della televisione, per ora non c’è un futuro televisivo per lui. Diversa è la storia per Maika Randazzo. Visto il successo del triangolo Lino-Maika-Alessia a Temptation Island si è subito parlato della loro partecipazione al Grande Fratello. Nessuna conferma e smentita da parte loro, ma le parole di Maika fanno venire il dubbio! Sì, perché la tentatrice ha risposto con una celebre citazione proprio del GF alle accuse della frequentazione con Mirko Brunetti. Sotto un articolo che riporta il gossip tra i due, lei scrive:

Su questo voglio solo commentare così: “Follia, ragazzi, follia!”

Ora, ad un occhio meno attento, sembrerebbe una risposta qualunque, ma i veri appassionati del reality di Canale 5 hanno subito capito la citazione. “Follia, ragazzi, follia” era l’esclamazione divenuta virale di Andrea Zelletta, durante il Grande Fratello Vip 5, nel 2020-2021. Il caso vuole che sia proprio questa citazione a essere stata ripresa nel primissimo spot della nuova edizione del GF. Certo può trattarsi solo di una coincidenza, come una coincidenza è il follow di Maika a Mirko, ma se invece si trattasse di un indizio sul suo ingresso nella porta rossa? Può essere che Maika abbia solo voluto fare un omaggio al reality, visto che appunto è tornata in auge la citazione di Zelletta negli ultimi giorni, cogliendo l’occasione di smentire il flirt con Brunetti. Quindi, niente storia tra la tentatrice e il gieffino, ma ormai conosciamo Alfonso Signorini e i suoi. Come successe l’anno scorso (proprio con Mirko, Perla e Greta), ci aspettiamo l’arrivo di Lino, Maika e Alessia!