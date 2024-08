“Mirko ha tradito Perla?” Fan interroga veggente, Perletti alla frutta

Sembra che la recente rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, una delle coppie più chiacchierate della scorsa stagione televisiva, continui a suscitare forti reazioni tra i fan. Un episodio particolarmente bizzarro è avvenuto nelle ultime ore, quando una fan ha deciso di fingersi la madre di Mirko Brunetti durante un incontro virtuale con una cartomante.. L’obiettivo era scoprire se Mirko avesse tradito Perla durante la loro relazione. Tuttavia, la verità è venuta a galla poco dopo, svelando l’inganno della fan.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero tornano a essere al centro del gossip, ma stavolta per colpa di una fan che ha finto di essere la madre di Mirko per chiedere informazioni a una cartomante molto seguita su TikTok.

L’anonima fan voleva sapere dettagli sui presunti tradimenti e sulla rottura della storia tra i due, che prima si era conclusa a Temptation Island e poi era ripresa al Grande Fratello. La notizia della loro separazione ha scatenato la delusione delle fan, compresa quella della signora che ancora, evidentemente, non riesce a farsene una ragione. Tuttavia, la stessa fan che ha ingannato la cartomante è stata subito scoperta!

La signora ha cercato di scoprire se ci fossero stati tradimenti che potessero spiegare la rottura, ascoltando attentamente le parole della cartomante e quest’ultima le ha proprio rivelato che Mirko avrebbe tradito Perla:

La situazione mostra chiaramente quanto la separazione tra i due ex partecipanti del reality continui a interessare e a far parlare i loro fan. Alcuni addirittura si spingono a fare cose pazze pur di scoprire qualcosa in più.

Nelle ultime ore, la storia è diventata virale sui social network e a rompere il silenzio, dopo aver scoperto l’inganno, è stata la presunta cartomante. Con un video su TikTok, ha raccontato cosa è successo:

“Ieri mattina, una signora è entrata nella mia diretta. Non mostrava il volto e aveva pochi follower. Mi ha chiesto di Mirko e Perla, voleva sapere come andasse la loro relazione. Si è presentata come la madre di Mirko, ma poi ho scoperto che non era lei, bensì una fan della coppia. Non me ne ero accorta. Mi ha chiesto se ci fosse stato un tradimento e io ho semplicemente detto quello che ho visto, cioè che Mirko aveva tradito la sua ragazza. Se avessi saputo che era una fan e non la madre reale, non mi sarei permessa di fare letture su di loro.”