Perla e Mirko, reazione shock alla rottura: fan ricoverati in ospedale

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno annunciato la loro separazione da appena 24 ore e sui social i loro fan sembrano in lutto. C’era da aspettarsi reazioni forti senza dubbio, ma a questi livelli era difficile prevederlo! Nel mentre i loro profili social si svuotano, oltre all’amore hanno perso anche consensi.

Giusto qualche giorno prima dell‘annuncio ufficiale vi avevamo parlato dello strano fenomeno dei Perletti. Quando la rottura non era stata confermata ma la crisi era ormai palese, molti fan della coppia si erano dileguati abbandonando fanpage, delusi dal loro silenzio. In quell’occasione avevamo provato ad analizzare l’attaccamento morboso dei fan nei confronti dei vip e mai come in questo caso possiamo parlare di ”delirio social”. Dopo i post Instagram di Mirko e Perla è partita una reazione a catena senza precedenti, con delle fan ricoverate in ospedale.

Perla e Mirko: le reazioni social alla rottura sono preoccupanti

Alcuni Perletti, ancora convinti che l’amore tra Perla e Mirko non sia finito, hanno invocato l’intervento di Marco Maddaloni e Ciro Petrone. I due sono stati considerati i Cupido che al il Grande Fratello hanno fatto riavvicinare le coppia, ma stavolta se ne lavano le mani. Petrone non ha commentato la rottura mentre Maddaloni ha ricordato a tutti che il GF è finito, che ora tutti hanno una vita fuori. Molto difficile per alcuni tra i fan più accaniti accettare questa dura verità, dopotutto finora hanno trattato la storia tra Perla e Mirko come quella tra personaggi di una serie tv e non tra persone reali, con problemi reali. Le coppie nella vita vera si lasciano, alcuni amori per quanto belli non durano per sempre, ma niente, i Perletti non mollano. A scapito della loro stessa salute.

Ha fatto infatti il giro del web la notizia di alcune fan ricoverate in ospedale. Un colpo di calore dovuto alle temperature torride di questi giorni? No, lo shock della rottura tra Mirko e Perla. Le due ragazze (di cui oscuriamo il nome per mantenere la privacy anche se sono stati rivelati sul web) non hanno rotto il colpo e sarebbero ancora sotto accertamenti, ”non in grado di riprendersi”, si legge nel post.



Per non parlare poi delle fan in lacrime che fanno video pregando Mirko e Perla di tornare insieme perché saperli separati è come un incubo.

MI STO PISCIANDO ADDOSSO NON PUÒ ESSERE REALE pic.twitter.com/zntYkGY2GN — 𝖈.☾ (@cipuntolunetta) August 3, 2024

qui il livello di follia è molto alto, pregare una ex coppia di tornare insieme altrimenti i fan piangono e stanno male.

ma vi rendete conto di cosa scrivete? ma fatevi aiutare da uno bravo! aiutoooooo#influcirco #perletti #grandefratello pic.twitter.com/Q6aDpoFEvr — I cazzari del web (@Cazzaridelweb) August 4, 2024

Perletti in fuga e l’ombra della setta: tutte le colpe ricadono su Perla Vatiero

Dopo il post in cui annunciavano la rottura, Mirko e Perla hanno perso migliaia di followers, ma la più colpita è stata lei. Perla Vatiero è al momento considerata quella che ha causato la rottura, ma i Perletti stanno correndo ai ripari con delle teorie fantasiose. Secondo i fan, Perla avrebbe subito una specie di lavaggio del cervello dalla sua agenzia, che ritengono alla stregua di una setta. Corrono quindi ai ripari cercando di mandare virali commenti e post in cui chiedono a Perla di aprire gli occhi, di non sacrificare l’amore della sua vita per il successo. Queste teorie nascono anche dalle parole di Mirko, che dal suo post fa trapelare il sentirsi un ostacolo nel percorso lavorativo di Perla.

tanto vedrete che lei scriverà che la sister è il manager non c’entrano niente con questa decisione.

ed è all’ora che ci darà conferma che è manipolata. Vi ricordò che Michelle hunziker lascio eros ramazzotti perché entrò a far parte di a una setta satanica.#perletti — perletti 🌙🤍✨ (@turnonotte) August 4, 2024

Pensa buttare tutto all’aria..l’amore della tua vita …l’unico uomo che vedo

Come padre dei miei figli ( la detto

Lei mica io) per chi? Per una sorella

Che si vede che gli interessa solo

Il Dio denaro e un maneger che più che aiutarti ti fa entrare in una vera setta #perletti — Teresa 🧸🧸🦋🦋 (@Teresa75641417) August 4, 2024

Ora, noi non pensiamo che Perla sia vittima di una setta, pensiamo che la storia tra lei e Mirko sia giunta a un naturale capolinea dopo tutte le peripezie televisive. E se poi lei avesse deciso di dedicarsi alla fama rinunciando al fidanzato beh, non sarebbe la prima e non sarà l’ultima a farlo e le auguriamo tanta buona fortuna, vista la brutta aria che tira nel mondo influencer. Quello che ci sentiamo di dire ai fan della coppia invece è di separare i social dalla vita vera, le persone reali da personaggi, visto che c’è qualcuno che ha scritto di aver perso un intero anno della propria vita. Un anno dedicato a loro e alla loro storia che è finita e che quindi è andato sprecato tra sacrifici e dedizione, forse troppo morbosi.