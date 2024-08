Perla e Mirko: si sono lasciati? I fan più accaniti li abbandonano

Quando si dice che la popolarità è effimera, che può sparire da un momento all’altro, è proprio vero. Possono ben dirlo Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che nelle ultime ore sono finiti nell’occhio del ciclone proprio a causa dei loro fan. I Perletti, così si chiama il fandom di coppia, sono delusi perché i due non postano più foto insieme, dando adito a rumors sulla loro rottura. Un fenomeno tutto social che è il caso di analizzare.

Ormai è un anno che fanno parte del mondo della televisione e della cronaca rosa: Mirko e Perla li abbiamo conosciuti prima a Temptation Island e dopo, in triangolo con la tentatrice e poi fidanzata di Mirko, Greta Rossetti, hanno spopolato al Grande Fratello. Le centinaia di migliaia di fan della coppia ha portato addirittura alla discutissima vittoria di Perla del reality. Dopo la fine del GF, Mirko e Perla hanno proseguito la loro storia d’amore, amore riscoperto di nuovo sotto le telecamere come per tradizione, e a sostenerli c’erano sempre i Perletti. Veri e propri eserciti di fan sfegatate di ogni età, fanpage dedicate, eventi a tema Mirko e Perla, insomma la coppia è diventata un vero fenomeno di massa. Sta però cambiando il vento: da alcune settimane, i due non si fanno più vedere insieme e le voci di una crisi si sono fatte sempre più forti.

Perletti in fuga: Mirko e Perla perdono consensi. Ma chi ha ragione?

Un paio di settimane fa, Mirko Brunetti ha discusso con l’esperto di gossip Amedeo Venza, che aveva messo in giro la voce di una crisi tra lui e Perla. Questo a causa di una segnalazione ricevuta secondo cui Mirko si trovava in vacanza con alcune ragazze. Mirko ha smentito tutto e ha invocato il diritto alla privacy tra lui e Perla. La stessa Vatiero non si è mai fatta rivedere col fidanzato, sempre in giro con le amiche e poi con Giacomo Urtis, con cui scherza di aver bisogno di trovare qualcuno che la porti in barca. Sarà una crisi? Si saranno già lasciati? Saranno fatti loro che non vogliono dire? I loro fan non sono d’accordo sull’ultimo punto. Dopo mesi di supporto spropositato e dedizione, i Perletti pretendono di avere delle spiegazioni su questo allontanamento. Glielo devono, dopotutto sono la loro famiglia social.

Sono centinaia i fan delusi da questo silenzio dei due hanno abbandonato le loro fanpage e il fandom di coppia, una comunità affiatata, forse troppo per due personaggi di un reality. Non si aspettavano questo comportamento da loro, se si sono lasciati devono farlo sapere in primis ai fan. O al contrario, se stanno ancora insieme, devono smentire tutte le illazioni sulla rottura. Proprio qui nasce un po’ un cortocircuito: fino a che punto i fan hanno diritto di sapere cosa succede nelle vite private dei vip? Una celebrità deve creare sempre una relazione parasociale con i propri fan, rischiando come in questo caso che si sfoci nell’ossessione di sapere i fatti più intimi? Dopotutto Mirko e Perla sono diventati famosi per la loro storia d’amore, non per talenti artistici o altro, è scontato che i loro fan vogliano sapere come procede.

Anita Olivieri, Sergetti: tutti gli ex Gieffini hanno detto stop ai fan

Perla e Mirko non sono gli unici ad aver tagliato i ponti con i loro fandom di coppia, rischiando così di finire nel dimenticatoio per mano di chi li ha fatti diventare famosi. Anche Anita Olivieri, dopo l’esperienza al Grande Fratello e la rottura con Alessio Falsone aveva chiuso i social per un periodo e ora che le voci su una sua frequentazione si rincorrono, invoca sempre di più la privacy. Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi pure hanno comunicato di non voler più pubblicare foto insieme, visto che proprio dalle loro pagine di fan venivano fuori offese personali, non contenti di questo o quello. Insomma, è un brutto momento per gli ex inquilini del Grande Fratello, i loro stessi fan si stanno rivoltando contro di loro e forse tutte queste mosse social sono fatte proprio per aumentare hype, per far continuare i chiacchiericci.

Quello che è vero però è anche che spesso se i vip si ritirano dalle scene è proprio colpa dei fan troppo ossessivi. Fanno bene le celebrità che chiedono ai loro sostenitori di non impicciarsi nelle loro vite private, di dividere il personaggio pubblico dalla persona, ma per alcune persone è difficile quando si tratta di personaggi conosciuti nei reality, con cui, erroneamente, si sente una vicinanza vista la sovraesposizione. Più che ai vip quindi, sta proprio ai fandom l’obbligo di riflettere: ha senso avvelenarsi la vita per una coppia del Grande Fratello? Per quale motivo si sente il diritto di voler sapere cosa fanno i vip nella loro vita fuori dalle telecamere? Magari, col tempo, si capirà che influencer o vip non sono persone con cui abbiamo rapporti nella vita vera ma sono persone di cui non sappiano assolutamente niente se non quello che mostrano, con post studiati.