GF 18, Luzzi star: eccelsa con battutaccia di Alfonso su Cesara

Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello come opinionista, a fianco di Cesara Buonamici. Una scena azzeccata e molto apprezzata dal pubblico, che ha atteso con ansia il suo arrivo in studio. Inizialmente, infatti, è stato possibile vedere in studio solo Cesara, che a distanza ha parlato con Alfonso Signorini. I telespettatori si sono mostrati impazienti e in attesa di scoprire l’attrice nelle vesti di opinionista. Il conduttore ha aperto questa prima puntata della 18esima edizione dalla passerella, di fronte all’ambita porta rossa.

Buonamici l’ha atteso in studio e, nel frattempo, ha presentato Rebecca Staffelli, anche quest’anno nel ruolo di opinionista social. Ed ecco che Signorini ha fatto notare che sono presenti in studio, in questa edizione, due poltroncine. Dopo di che, ha subito commentato con Cesara l’arrivo di Luzzi: “È una bella new entry. Tu non preoccuparti, che la addolcisco io. Io e lei amavamo l’anno scorso”. A questo punto, è arrivato il momento e Alfonso ha fatto notare che quella poltrona, a fianco a quella di Buonamici, “deve essere occupata”.

Ridendo, Cesara ha chiesto a Signorini se fosse sicuro di questa scelta. “Sono sicuro, che dato che ti sei allargata presentando Rebecca Staffelli, adesso la soddisfazione me la prendo io e la Luzzi la voglio presentare io”, ha affermato il conduttore deciso, ammettendo che non vedeva l’ora. “Lei è stata una delle protagoniste e quella poltrona lì se l’è conquistata sul campo. Ed è bello vedere che un’ex concorrente è lì. Qui con noi c’è Beatrice Luzzi!”, così Alfonso ha presentato Beatrice come opinionista del GF, dopo aver confermato la squalifica di Lino Giuliano.

La Luzzi è entrata tra i grandi applausi del pubblico, che a distanza di mesi la ritrova con felicità nello studio di Canale 5. “È tornata la Luzzi”, ha dichiarato la stessa Beatrice, con un ingresso trionfante. Signorini ha chiesto alla nuova opinionista di rompere il ghiaccio con Buonamici, visto che nella passata edizione si sono spesso battibeccate a distanza. Il conduttore ha precisato di volere un clima disteso e senza rivalità, ridendo.

Infatti, tutti immaginano che Cesara e Beatrice si ritroveranno, nel corso delle puntate, in eterno contrasto, come il giorno e la notte. Vedendo le due opinioniste baciarsi e scambiarsi commenti positivi, Alfonso si è lasciato andare a una battuta su quanto la Buonamici guadagna in questo ruolo: “Vi siete preparate? Mi avete fregato! Beatrice lo sai che hai il cachet di Buonamici in due?”. La battutaccia di Signorini ha subito ricevuto la replica di Luzzi, che è rimasta in piedi come solo lei sa fare: “Secondo me diviso in 4”.

Ora non resta che attendere per scoprire le sorprese e i colpi di scena che Beatrice riserverà in questo ruolo inedito. Il pubblico, intanto, è felice di questa novità e non vede l’ora di vederla entrare nel vivo in queste vesti, mentre commenta le dinamiche della Casa più spiata d’Italia. E chissà, potrebbe davvero ritrovarsi a scontrarsi animatamente nello studio con Buonamici.