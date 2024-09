GF Shaila e Lorenzo: prima ship con tanto di lacrime, ma è ‘già flop’

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello pare vogliano già regalare la prima ship al pubblico di Canale 5. Non sono trascorse neppure 24 ore dall’ingesso nella Casa più spiata d’Italia dei primi 15 concorrenti che già il web sta commentando la nascita di questa possibile coppia. Tra loro sembra essere nata già un’intesa speciale, tra bagni in piscina e momenti trascorsi in sauna. Qui l’ex Velina non ha trattenuto le lacrime, sfogandosi con Lorenzo sulle sue insicurezze e sul difficile rapporto con la sorella.

La gieffina, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha dato inizio al suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini a tutto gas. Già nelle prime ore Shaila non si è fatta mancare nulla: pianto in sauna e primi avvicinamenti con Spolverato. Per questo, già si parla dell’ex Velina sui social network e, probabilmente, lei questo lo immagina. Sa di essere finita sotto le luci delle telecamere dopo l’ingresso avvenuto per lei e altri 14 concorrenti nel corso della prima puntata del GF 18.

In particolare, c’è stato un maggiore avvicinamento tra Shaila e Lorenzo in sauna, dove l’ambiente ha portato entrambi ad aprirsi l’uno con l’altro. Spolverato sembra avere già le idee chiare, tanto che ha affermato di aver provato subito una certa affinità con lei. Trova che sia una ragazza speciale e apprezza “la sua forza e il suo lato avventuriero”. Il gieffino ammira la ballerina, che riuscirebbe a stare al gioco tra battute e voglia di divertirsi.

Lorenzo non sa spiegarsi come mai abbia subito legato con Shaila, anziché con gli altri coinquilini. Ma in sole poche ore è in grado di dire che è la concorrente che sente più vicina. E, ovviamente, Gatta ha lo stesso suo pensiero. Allo stesso tempo, la gieffina teme di non riuscire a dare il meglio di sé in questo percorso. Lorenzo ha tentato di rassicurarla e le ha consigliato di non porsi alcun limite.

E pare che l’ex Velina di Striscia la Notizia non sia intenzionata a farlo. Sui social network molti telespettatori si sono accorti di questa sintonia nata subito tra Lorenzo e Shaila. C’è chi è felice di intravedere la prima coppia di questa edizione e chi, invece, passa all’attacco. Infatti, molti telespettatori trovano l’atteggiamento di Shaila eccessivo e incentrato sull’ottenere a tutti i costi visibilità. Qualcuno sui social si dice già annoiato da questa complicità, nata – a detta di tanti – un po’ troppo velocemente.

“Shaila che piange in sauna dopo neanche 24 ore è già flop”, commenta un utente su Twitter, riferendosi al momento in cui si è sfogata con Lorenzo piangendo. I telespettatori sono convinti che nelle prime ore la gieffina avrebbe dovuto godersi questi momenti e cercare di ambientarsi nella Casa, anziché sfogarsi sotto le telecamere e avvicinandosi subito a Spolverato. Nel corso della prima puntata, Shaila ha avuto uno scambio di battute con Javier Martinez. Ma pare non sia il pallavolista argentino ad aver attirato l’attenzione della gieffina, come inizialmente si pensava, bensì Lorenzo.

E c’è già chi li accusa di finzione, mentre girano già sui social video che ritraggono Shaila e Spolverato mentre si guardano negli occhi e si stringono le mani. Qualcuno su Twitter, intanto, afferma di aver notato molte critiche nei confronti dell’ex Velina, in pochissimo tempo, e per questo di volerla sostenere ulteriormente. Dunque, mentre da una parte ci sono tanti telespettatori che sferrano già i primi attacchi, c’è anche chi è pronto a diventare un fan accanito di Shaila.