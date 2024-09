GF: Signorini palesa i sospetti su Morlacchi, la stoccata di Luzzi

Di sicuro Jessica Morlacchi al Grande Fratello 18 è la concorrente più apprezzata, almeno per ora. Sin dalla prima puntata, la gieffina è riuscita a conquistare una buona fetta di pubblico, grazie alla sua simpatia e la voglia di trovare l’amore. Nella Casa più spiata d’Italia, sta regalando momenti che divertono i telespettatori. Stasera, nel corso della seconda puntata, ecco che in diretta Alfonso Signorini ha fatto notare alcuni sospetti nati su questa concorrente.

Sebbene ci siano già tanti telespettatori schierati dalla sua parte, c’è anche chi non riesce effettivamente a capire se Jessica sia davvero così oppure no. Il sospetto è che stia recitando la parte della simpaticona per arrivare al pubblico, riuscendoci tra l’altro. Il padrone di casa non ha potuto non far notare la cosa:

“Ma Jessica Morlacchi ci è o ci fa? Alcuni – anche io mi sono posto questo problema – si stanno chiedendo se sia davvero così. Lei è proprio così, è un po’ stordita, però ci fa molta simpatia”

Signorini ha palesato i sospetti di alcuni telespettatori, ma ha anche assicurato che Jessica Morlacchi è davvero così. Collegandosi con la Casa, il conduttore ha fatto sapere ai concorrenti che le facce della cantante romana sono già virali sul web. In particolare, il padrone di casa ha sottolineato l’interesse della Morlacchi per Javier Martinez e i suoi commenti sui fisici anche degli altri giovani gieffini. Sulla cantante ha espresso la sua opinione Cesara Buonamici:

“Sono sicura che Jessica non cerchi solo un uomo con i muscoli scolpiti, ma molto altro. Adesso si diverte con noi, in questa esaltazione del fisico. Sei una donna molto attraente, oltre che simpatica”

Jessica ha continuato a mostrare la sua ironia, facendo notare che ragazzi così belli – riferendosi ai suoi coinquilini – era abituata a vederli dall’altra parte dello schermo: “A me che piace sognare e fantasticare, con questo parterre sono a casa mia”. Intanto, a dire la sua ci ha pensato anche Beatrice Luzzi, che poco prima ha sganciato la sua frecciata ai suoi ex coinquilini:

“In Casa bisogna rallentare le frequenze cerebrali e io staccherei la mente e attiverei di più la pancia? Staccare il primo cervello e attivare il secondo. Tanto lì piano piano, vedrai, il cervello se ne va e sarà più semplice”

Infine, tra gli applausi del pubblico, Clarissa Burt ha assicurato che Jessica “è vera”.

Beatrice Luzzi al GF opinionista: frecciata agli ex concorrenti?

Nella prima puntata, Signorini ha accolto Beatrice Luzzi come opinionista in studio, raccogliendo applausi. Stasera sembra che l’attrice abbia sganciato una frecciata ai suoi ex coinquilini, almeno questo è ciò che pensano i telespettatori. “Questo è un cast eterogeneo. Poi vedo che parlano, esprimono concetti, riflettono…”, ha dichiarato soddisfatta la Luzzi. L’attrice ha fatto notare questo dettaglio e molti credono che abbia voluto sottolineare come lo scorso anno, invece, tutto questo mancava.

Va anche fatto notare che questi sono i primi giorni di convivenza nella Casa più spiata d’Italia per i concorrenti. Tutto appare sereno e tranquillo tra quelle quattro mura, ma presto qualcosa cambierà. Inevitabilmente, si creeranno scontri e litigi. E sarà curioso scoprire come si posizionerà Beatrice come opinionista.