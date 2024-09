GF: Morlacchi afflitta per Javier, poi le parole di lui cambiano tutto

Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024 ha già conquistato una buona fetta di pubblico. Con la sua simpatia, la gieffina è finita sotto la lente di ingrandimento dei fan del reality show, a cui non sono sfuggite le sue ultime rivelazioni. Pare che la cantante si sente attratta da uno dei suoi coinquilini, ovvero Javier Martinez. Il pallavolista argentino è riuscito a conquistare l’attenzione della gieffina, la quale in queste ore si è ulteriormente avvicinata parlando di profumi e facendosi annusare da lui.

Il tutto accade mentre Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrano aver già instaurato un legame speciale. La cantante romana, parlando proprio con i due gieffini in giardino, ha rivelato di provare un certo interesse per Javier. Tutto è partito da una considerazione fatta da Shaila, la quale ha ammesso di voler trovare un uomo che siamo bello, simpatico e che abbia anche “un bel lavoro”, in modo che sia “soddisfatto di se stesso”.

Allo stesso tempo, con la persona ideale, l’ex Velina gradirebbe un tipo di comportamento: “Mi porta a cena, non mi sono mai piaciute queste cose delle divisioni, mio padre non lo farebbe mai, io vengo da una famiglia così. Più vai avanti e più fai una selezione”. Continuando a parlare di uomini, rivolgendosi a Lorenzo, Shaila ha fatto notare che apprezza di più la profondità di una persona e non gli addominali. La ballerina ha aggiunto di aver notato che è lui è riuscito ad ascoltarla e ad andarle incontro.

Spolverato è convinto che ciò varrebbe anche per le donne. Intanto, Shaila si è allontanata e Jessica è rimasta a scambiare qualche chiacchiera con Lorenzo. Quest’ultimo ha riservato inizialmente dei complimenti alla sua coinquilina, definendola “diversa da tutte” e simpatica. Quando Spolverato le ha chiesto se ci fosse in Casa qualcuno che a detta sua sarebbe “cattivo”, Jessica Morlacchi al GF ha ammesso che dopo solo 24 ore non saprebbe cosa rispondere. In sostanza, al momento, di cattivo non vede nessuno.

Ed è a questo punto che la cantante romana ha palesato il suo interesse per Javier Martinez: “Mi piace, ma è troppo, non sarà mai. Non mi guarderà mai e basta”. La Morlacchi ha confessato così di essere attratta dal pallavolista argentino, ma crede che non ci sia alcuna speranza. Al contrario, Lorenzo pensa che Jessica dovrebbe provarci, partendo da una semplice amicizia. A detta di Spolverato, prima di fare queste considerazioni, dovrebbe parlare con il diretto interessato.

Il discorso di Lorenzo non ha cambiato il pensiero di Jessica, convinta che Javier diventerebbe suo amico perché educato e gentile. A questo punto, Spolverato ha voluto chiedere a Javier se avesse prototipo di donna in generale dal punto di vista estetico. L’argentino ha risposto che un tempo ce l’aveva, ma “oggi dipende”. La sua risposta ha rincuorato la Morlacchi, che sin dalla prima puntata ha attirato l’attenzione su di sé con la sua simpatia.