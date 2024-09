GF 18, bacio tra Helena e Lorenzo: e Shaila si avvicina a Javier

Nuovo sviluppo di trama nel quadrilatero formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez. Nei primi giorni di permanenza nella Casa, Shaila aveva mostrato un particolare interesse per Lorenzo, mentre tra Helena e Javier sembrava essere nato un feeling speciale. Tuttavia, con il passare del tempo, le cose sono cambiate. Shaila sembra essere confusa, specialmente dopo aver sentito una certa pressione dovuta alla gelosia di Spolverato. Allo stesso tempo, non ha mai nascosto di trovare Javier altrettanto affascinante. Da parte sua, quest’ultimo si ritrova diviso tra l’interesse per la ballerina e l’attrazione per Helena, la quale, sebbene sembri preferire l’argentino, ha sviluppato una notevole affinità con Lorenzo.

Durante la notte del 25 settembre, le dinamiche nella Casa hanno subito un ulteriore scossone. Tutto ha avuto inizio quando i gieffini hanno deciso di animare la serata mettendosi in gioco con la riproduzione di celebre scene teatrali e cinematografiche. In uno degli sketch, Jessica Morlacchi e Giglio avrebbero dovuto scambiarsi un bacio, ma all’ultimo momento la cantante, per l’imbarazzo, ha deciso di tirarsi indietro. A sorprendere tutti, però, è stato il bacio appassionato tra Helena e Lorenzo. In giardino, in una delle scene, i due si sono avvicinati sempre di più, fino a baciarsi davanti agli occhi incuriositi dei loro coinquilini. Il video del momento è diventato immediatamente virale e molti utenti hanno intravisto in quel bacio qualcosa di più di un semplice gioco.

Il primo bacio tra Helena e Lorenzo

Il primo bacio tra Helena e Lorenzo (é una scena)

Ma, cosa facevano nel frattempo Javier e Shaila? Ebbene, l’ex velina e il pallavolista hanno passato tutta la serata insieme. I due hanno passato ore e ore insieme, stuzzicandosi e chiacchierando. La complicità tra di loro è apparsa evidente: tra i complimenti dell’argentino sul vestito di Shaila e l’imbarazzo di lei ogni volta che i loro sguardi s’incrociavano. Secondo molti, l’ex allieva di Amici sembra essere più autentica e a suo agio in compagnia di Javier, al punto che Lorenzo appare ormai solo un lontano ricordo.

Javier – Shaila e… Enzo Paolo

Shaila: Mancano altre posate amore mio.

Enzo Paolo: State perdendo dei colpi tutti e due…

Javier: Soprattutto lei.

Javier: Soprattutto lei.

Enzo paolo: Ah sì, oooh, questa è grave…

Tuttavia, durante il giorno, Javier e Shaila sembrano quasi ignorarsi, mantenendo le distanze, per poi avvicinarsi di nuovo alla sera. Questo comportamento ha confuso diversi spettatori del reality, che non riescono a capire cosa stia realmente accadendo tra i due. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come si evolveranno le pseudo-coppie nate fino ad ora nella Casa più spiata d’Italia.