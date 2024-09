Signorini Tapiro, caso ambiguo pubblicità: così fatica con Staffelli

Alfonso Signorini ha appena ricevuto il suo primo Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Il tg satirico, condotto attualmente da Michelle Hunziker e Nino Frassica, ha voluto approfondire una questione legata alla pubblicità che di recente vede protagonista il conduttore. Il servizio va in onda pochi minuti prima della messa in onda della quarta puntata del Grande Fratello, il 26 settembre 2024. Ed è proprio nel famoso studio di Canale 5 che il padrone di casa si è lasciato sfuggire un’informazione legata al suo fisico che va in contrasto con quanto dichiarato ogni giorno in uno spot pubblicitario.

Infatti, Signorini ha smentito se stesso, nel corso della puntata andata in onda il 16 settembre scorso. Al pubblico di Canale 5 e al tg satirico non è passato inosservato il commento fatto dal conduttore sui chili che ha preso. Scendendo nel dettaglio, al GF, Alfonso ha dichiarato di aver ripreso 4 chili, ironizzando con Jessica Morlacchi, presente nella Casa più spiata d’Italia. Cosa c’è di strano in questa rivelazione? Nel nuovo spot pubblicitario legato a una dieta dimagrante, in TV, Signorini parla di un prodotto che sta assumendo e che gli ha permesso di cambiare il metabolismo. Inoltre, gli ha dato la possibilità di perdere alcuni chili.

“Ho perso cinque chili e non li ho più ripresi”, racconta il conduttore nel corso di questa pubblicità. Le due sue dichiarazioni sono in contrasto tra loro e Striscia la notizia ha voluto vederci chiaro. Per Signorini è così arrivato il primo Tapiro d’oro della sua carriera, ovviamente consegnato da Valerio Staffelli. Sua figlia Rebecca svolge il ruolo di opinionista social nel programma condotto da Alfonso, ma questo non ha influenzato il suo lavoro.

Come fa con altri personaggi noti del mondo dello spettacolo, Staffelli si è recato dal conduttore per consegnargli il Tapiro d’oro per la gaffe fatta. In passato, ovvero nel 2018, Alfonso aveva ricevuto un piccolo Tapiro adesivo. L’inviato di Striscia vuole ora sapere come mai prima dichiara di essere dimagrito e poi in diretta TV dice di aver preso peso. “Così sembra pubblicità ingannevole”, fa notare Staffelli.

Il conduttore prova a giustificare la sua battuta al GF così:

“In realtà, con quella dieta ho perso 5 chili in tre settimane e ho girato lo spot. Dopo di che, sono andato in Puglia e, e ho mangiato come se fosse la fine del mondo. La fame è tanta, mi hanno dato focacce, friselle e pasta con le cozze, ne ho ripresi 4”.

“Dovrebbe dissociarsi da quello che promette”, scherza Michelle Hunziker dietro il bancone del tg satirico. Intanto, il conduttore svela di essere a dieta per perdere quei 4 chili e spiega di averne già persi 3.

“Un casino praticamente”, continua Signorini. Nello spot pubblicitario, però, lo stesso Alfonso dichiara “pur mangiando di più, non ho preso un etto”. Staffelli chiede al conduttore il suo peso e lui risponde di pesare circa 81 kg. L’inviato allora propone al conduttore di pesarsi di fronte a lui e la bilancia segnala 82.5, considerando il peso degli indumenti e delle scarpe. Il conduttore decide di portare il Tapiro in studio, dando inizio così alla quarta puntata del GF di stasera. “4 kg di gaffe”, commenta Cesara Buonamici quando Alfonso vuole regalarle il Tapiro. Il motivo riguarda l’intervista recente rilasciata da Beatrice Luzzi.