Beatrice Luzzi, stoccata a Cesara e poi: “Chi è la mia erede al GF”

Beatrice Luzzi è diventata opinionista al Grande Fratello 18, affiancando Cesara Buonamici nello studio di Canale 5. Dopo il successo ottenuto come concorrente nella passata edizione, ecco che l’attrice è stata scelta da Alfonso Signorini per gestire questo importante ruolo. Per il nuovo numero di Chi, la “rossa” – così la definiscono i suoi fan – ha rilasciato una nuova intervista. Rispondendo alle varie domande, Beatrice dice la sua su ciò che sta accadendo attualmente nella Casa e torna indietro nel tempo, a quando Cesara dallo studio non le riservava complimenti, anzi.

Nella passata edizione, la Buonamici si è spesso schierata contro la Luzzi, generando il malumore di molti telespettatori. L’opinionista, sebbene non porti rancore nei confronti della giornalista, non può dimenticare ciò è accaduto lo scorso anno quando è scoppiato il famoso caso del “tutti contro uno”:

“Non ho apprezzato che una donna del suo valore e del suo impatto culturale non avesse preso le mie difese quando sono stata attaccata con toni esagerati, prima, da Massimiliano Varrese e, poi, da Marco Maddaloni. Anzi, ha salvato più volte Varrese, evitando che lo potessi nominare e ha indicato Maddaloni come esempio per tutti. È stata spigolosa con me”

La Luzzi si definisce una persona che “resetta molto”, come ha dimostrato più volte. Non ha, pertanto, alcun problema oggi con Cesara. Per lei, quanto accaduto nella passata edizione del GF, non rappresenta “una questione personale”. Semplicemente, crede che lei e Buonamici abbiano delle opinioni differenti. Non solo, precisa: “Lei ha, secondo me, un’impostazione démodé sulle questioni femminili”.

A questo punto, Beatrice entra più nel dettaglio sganciando una stoccata alla sua ‘collega’. In particolare, la Luzzi ricorda quando Helena Prestes è entrata ufficialmente nella Casa più spiata d’Italia e l’attenzione della Buonamici è finita su Jessica Morlacchi, a chi ha chiesto: “Stavi pregando che scomparisse immediatamente?”. Questo suo intervento, a detta della Luzzi, rappresenterebbe una conferma del fatto che Cesara creda che ci sia sempre “una guerra tra le donne sulla bellezza”.

Al contrario, l’attrice crede che questa sia una “visione superata”. Fa notare, infatti, che Yulia Bruschi ha rivelato, nei giorni scorsi, che la concorrente con cui più ha legato nella Casa è Helena. Beatrice è convinta che oggi le ragazze solidarizzino tra di loro e spesso “sono attratte dalla bellezza reciproca”. Questo per l’opinionista rappresenta la differenza culturale che c’è tra la nuova generazione e le altre.

Ed ecco che la Luzzi sembra aver trovato la sua erede nella Casa. Molti suoi fan ritengono che non ci sarà mai nessun concorrente che riuscirà a reggere lo stesso percorso che ha fatto lei. Beatrice, però, crede che Yulia Bruschi possa essere la sua erede.

“Qualche giorno fa ho detto Yulia Bruschi e, dopo che ha preso più nomination da tutti, ho capito che non mi ero sbagliata. È stata nominata più volte per motivi diversi dai miei: lei è molto più riservata”

Attualmente, Yulia si trova al televoto con Iago Garcia e Ilaria Clemente. Da ciò che emerge sui social network, sembra che a vincere la sfida potrebbe essere proprio la Bruschi oppure l’attore spagnolo de Il Segreto e Una Vita.