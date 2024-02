GF: Cesara non reale, top l’affronto di Luzzi. Maddaloni sprofonda

Inizia con lei la 38eima puntata del Grande Fratello: Beatrice Luzzi. Alfonso Signorini manda subito in onda la clip delle nomination, che vedono Marco Maddaloni nominare l’attrice. Lo sportivo ha inizialmente commentato positivamente la pace ritrovata con la protagonista di questa edizione e poi l’ha nominata. Un atteggiamento contraddittorio, criticato apertamente da Simona Tagli e Stefano Miele. Dopo la clip, il gruppetto inizia a ridere e Signorini non ci sta.

Il conduttore crede che Marco non dovrebbe ridere così tanto, visto che l’hanno accusato di essere un burattinaio. Inoltre, si parla della volontà di Maddaloni di dare il premio in beneficienza nel caso dovesse vincere. Alfonso fa notare che dire questo in vista della finale non è il massimo. Maddaloni accusa Beatrice, Stefano e Simona di parlare come “degli animali che stanno lì nascosti”. Luzzi è, invece, convinta che Marco stia cercando di distruggerla psicologicamente.

Anche Simona Tagli resta ferma nella sua posizione, facendo notare che c’è una strategia dietro ideata proprio da Marco. “La strategia è evidente e la esprimono con l’aggressività”, tuona la gieffina. A prendere le difese di Maddaloni ci pensa Giuseppe Garibaldi. Segue Letizia Petris, che lo definisce un gran signore. Ad appoggiare, ancora una volta, la parte opposta di Beatrice ci pensa Cesare Buonamici.

Purtroppo la posizione dell’opinionista non risulta agli occhi del pubblico obiettiva. Com’è possibile che Cesara giustifichi sempre chi sta contro Beatrice e non abbia mai un rimprovero per loro? Non c’è stata una volta che la giornalista abbia detto anche solo un ‘ma’. Ed ecco che ci pensa Luzzi ad affrontare l’opinionista facendole notare che Maddaloni non è tutto questo esempio da seguire dopo quanto accaduto nella famosa gita al ristorante.

Quella scena ha generato una bufera mediatica abbastanza forte intorno al Grande Fratello, al conduttore, a tutti. Beatrice Luzzi non ci sta di fronte alla mancata obiettività della giornalista, tanto che le fa una domanda diretta:

“Se Marco deve dare un buon esempio a voi sembra che l’abbia data quando ha fatto quella piazzata? Parliamoci chiaro è un buon esempio?”

Se dallo studio di Canale 5 si avvertono molti applausi per Maddaloni, ecco che il pubblico a casa esulta di fronte all’intervento di Beatrice. La risposta di Buonamici? “Di questi scontri ne abbiamo visto tanti”, l’opinionista minimizza tutta quella bufera mediatica in questo modo, lasciando ancora una volta tutti interdetti. Cesara non aggiunge altro e resta sul vago, probabilmente non trovando ulteriori spiegazioni. A rimettere le cose al proprio posto ci pensa Alfonso Signorini, il quale finalmente smonta Marco in diretta:

“Da un uomo come te e uno sportivo… Io ti dico, in quella scena lì è stata brutta, come hanno notato anche i telespettatori. Io credo che nessuna dietrologia possa giustificare quella scena lì. C’eri tu sulle scale e lei lì sotto da sola, mentre tutti applaudivano a quello che dicevi tu”

Ad aprire questo argomento è Fiordaliso, la quale consiglia a Maddaloni di chiedere scusa a Luzzi per l’accaduto. Ma sia dopo il suo consiglio che il discorso fatto da Signorini Marco si rifiuta di scusarsi con Beatrice. Un mancato gesto che di sicuro farà discutere a cui il pubblico ovviamente non applaude. Maddaloni perde l’occasione per dare spazio alla pace, quella che negli ultimi giorni hanno tentato di far trasparire, a cui nessuno aveva creduto. Potrebbe, proprio lui, mostrare la vera sportività, ma non lo fa.