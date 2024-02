GF, branco su Luzzi in gita: scena pietosa. Perla surreale, chi cade

Per molti arriva il momento tanto atteso nella 36esima puntata del Grande Fratello, quello di scoprire cos’è davvero successo durante la gita fuori dalla Casa di Cinecittà dei concorrenti, al ristorante. Va precisato che la produzione ha deciso di permettere ai gieffino che stanno lì da mesi di uscire fuori da quelle quattro mura per un po’ di relax. Dunque, sono rimasti nella Casa solo Simona Tagli e Alessio Falcone.

Ma per Beatrice Luzzi non è stata una giornata rilassante, anzi. Marco Maddaloni si è lasciato andare a una forte sfuriata, che finalmente stasera va in onda. Per quanto accaduto, lo sportivo è finito nel mirino di molti telespettatori negli ultimi giorni, tanto che sono spuntati vari video della sua esperienza a L’Isola dei Famosi che lo ritraggono come un grande stratega. Il tutto è iniziato dopo il pranzo quando Marco si è scagliato improvvisamente contro Beatrice con parole pesanti:

“Tu hai detto che ci mancava un altro napoletano. Tu hai rovinato il percorso a un ragazzo di 23 anni. Nella vita contano i rapporti. Tu non porterai niente da questa esperienza. Ti sei fatta conoscere, sei una persona intelligente ma sei avida. Te lo sei tenuto per te quello che hai. La tua aria negativa è finita. Non facciamo tutti contro Bea, già è stata intelligente da farci digerire questo pranzo”

La cosa più brutta è che il branco si è scagliato contro Luzzi, applaudendo e ridendo quando Maddaloni ha iniziato a offenderla. Una scena pietosa, proprio come il pubblico si aspettava. Stasera in puntata Marco cerca di giustificarsi, dando la colpa a Beatrice per i toni che si sono alzati. Lo sportivo accusa Luzzi di aver messo in mezzo il figlio.

La scena brutta resta e il pubblico è indignato, perché ancora una volta il branco si è scagliato contro una sola persona. E questo non è da esempio in prima serata per qualunque spettatore. Luzzi ha finalmente modo di dire la sua versione dei fatti:

“Mi ha inseguito e ha fatto una piazzata fuori dal ristorante. Gli ho detto di abbassare i toni. In tutto questo mi sono presa una serie di offese pesantissime su tutti i fronti. E questo già racconta tutto, perché ho mantenuto un tono pacato. Lui ha continuato e gli altri hanno applaudito. Mi ha detto cose che mi hanno ferito. Quella che mi ha ferito di più è quella che riguarda Vittorio, ovvero che ho inquinato il suo percorso”

Alfonso Signorini stasera, dopo essere finito nella bufera nella prima fase della puntata, fa notare che le immagini mostrano il branco contro una donna sola:

“Abbiamo visto una Beatrice accerchiata da un gruppo, che applaude alla fine. C’è una situazione così, a livello di immagine e contenuti, di una persona che è accerchiata. C’è un gruppo contro uno. Tu Marco eri in cima sulla scala ad attaccarla. Non voglio che vengano usati termini pesanti, ma voglio fare delle considerazioni. Molto spesso Beatrice si sente isolata, non sempre devo dire. Ma alcune volte si sente isolata e si sentono parole importanti come ‘il branco contro il singolo’. Ci sono episodi di cronaca gravi, dove ci sono branchi che accerchiano il singolo. Quando Beatrice parla di branco non sbaglia e questo è quanto è accaduto e accade nella Casa. Però c’è branco e branco. Questo tipo di branco non ha che vedere con le pagine di cronaca nera, anche se non toglie che sia grave”

Beatrice conferma il discorso di Signorini, il quale fa comunque notare che la situazione è grave. Il conduttore fa notare che è una persona accerchiata e isolata, impotente di fronte al gruppo. Alfonso precisa ancora:

“Non è quello che succede nella Casa sia meno grave, ci sono gli stessi germogli che è bene stigmatizzare. Non dobbiamo permettere che questi germogli possano crescere. Ogni volta che vedo tutti voi così compatti contro Beatrice infastidisce”

Cesara Buonamici crede che non sia appropriato associare a fatti di cronaca quando accade. Simona Tagli interviene dicendo di aver cambiato idea su Beatrice perché si è sentita di abbracciarla avendo visto questa situazione. Perla Vatiero non se ne resta in silenzio e perde di nuovo occasione per dire una cosa giusta. “Non eravamo noi contro Beatrice. Qui dentro la Casa ci rispettiamo e mai è stata isolata”, afferma duramente. Alfonso, però, stronca la Vatiero dichiarando che quello che sta dicendo non è vero.

Grande Fratello: il branco continua ad assalire Beatrice, sempre più sola

Dallo studio dice la sua Fiordaliso, la quale non crede che ci sia un branco. Ammette, però, di essere rimasta male di fronte a queste scene, anche perché nessuno ha difeso Beatrice in quel modo. In particolare, l’ex gieffina si riferisce a Stefano Miele e Sergio D’Ottavi.

“Vedendo quella scena da qua mi sono sentita male. Mai uno che è stato in difesa sua. L’altra sera Perla anche tu sei stata aggressiva nei confronti di Bea, siete alla pari”

L’incoerenza di Perla è abbastanza evidente e forse avrebbe fatto bene a restarsene in silenzio, mentre accusa Beatrice di essere aggressiva. Proprio lei che alza contro la Luzzi il tono della voce, offende e sgrana gli occhi per la rabbia. L’attrice, infatti, stasera cerca di parlare ma la Vatiero la interrompe urlando. Signorini vorrebbe aiutare Beatrice a risolvere questa situazione, in quanto psicologicamente è ormai provato.

Luzzi spiega che non si parla mai con oggettività per ogni cosa che lei dice, portando tutto verso l’odio. Giustamente Beatrice ricorda il momento in cui dopo l’eliminazione di Vittorio Menozzi l’hanno assalita in cinque in cucina, ingiustamente. La cosa che infastidisce è il silenzio di Stefano e Sergio, che potrebbero stasera fare una mano a Luzzi, ma niente.

Signorini assicura che il pubblico non si sta più divertendo con queste situazioni, soprattutto nel vedere tutti contro uno. Perla sembra non capire il discorso del conduttore, tanto che imperterrita continua a parlare su Beatrice. La cosa assurda, inoltre, è che oltre la Vatiero anche altri concorrenti sembrano non comprendere, come Anita Olivieri, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Loro perdono l’occasione per mostrare un lato inedito di loro.