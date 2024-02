GF Cesara-Alfonso, gioco spietato. Vittorio leale con Luzzi (era ora)

Dopo la sua eliminazione, Vittorio Menozzi torna al Grande Fratello per avere un confronto con i suoi ex coinquilini, in particolare Beatrice Luzzi e Greta Rossetti. Alfonso Signorini parte dicendo che non è giusto attribuire la colpa a qualcuno. Al televoto vota il pubblico, che ovviamente fa uscire chi piace di meno. In questo caso, ai telespettatori non è piaciuto il comportamento tenuto da Vittorio negli ultimi giorni dopo il voltafaccia a Beatrice. Ma questo non vuol dire che la colpa possa essere attribuita alla Luzzi.

Nella Casa di Cinecittà si è persa la lucidità per via della forza che l’attrice ha tra i telespettatori. Dopo le varie clip degli ultimi litigi avvenuti per via di questa eliminazione, Signorini prende inizialmente le difese di Beatrice facendo notare che la sua reazione è giusta. Ma Perla Vatiero continua a insistere sul fatto che Luzzi avrebbe dovuto proteggere quella settimana in cui Vittorio si trovava al televoto, visto che è un personaggio amato dal pubblico. Ci si chiede però perché Beatrice doveva essere responsabile di questo al punto da essere attaccata così ferocemente?

Luzzi si difende facendo notare che Anita e Giuseppe l’avevano votato e sono proprio loro ad aver creato tutto questo, insieme a Perla.

“Vittorio è stato al televoto per mesi e io l’ho sempre protetto. Io non l’ho mai nominato e mai l’avrei nominato, per l’affetto e la stima. Certo la ferita c’era. Io credo che ciò che l’ha sfavorito è l’atteggiamento tenuto nella Casa. Io non lo lasciavo libero? Intanto, io stimo tantissimo Vittorio e dire una cosa del genere sia svalutarlo. Lui ha giocato molto da solo”

Stasera Anita spiega che effettivamente la colpa è di Vittorio se è stato eliminato. Grecia Colmenares continua, invece, a dare le colpe a Beatrice. Cesare Buonamici mette il carico facendo presente che Luzzi non ha delle colpe, ma crede che sia dipeso anche dal suo comportamento l’eliminazione. Un discorso, a detta del pubblico, poco obiettivo visto che l’opinionista trova sempre l’occasione per andarle contro senza oggettività. Anche in questo caso Cesara mette in discussione il reality show.

Il Grande Fratello funziona così, il televoto premia ed elimina. È ovvio che il gioco prevede che a decidere sia il pubblico, che può essere schierato dalla parte di uno o più personaggi. I voltafaccia non sono mai piaciuti. Vittorio è grande e vaccinato, assurdo pensare che la responsabilità di determinate conseguenze sia dovuta a Beatrice o a qualcun altro.

Grande Fratello: Signorini nella bufera, salva Greta e getta nel fango Simona

Passa al centro dell’attenzione Greta, in quanto Simona Tagli l’ha accusata di aver cercato di sedurre Vittorio nei giorni scorsi. Rossetti si difende puntando sul fatto che è brutto sentire le persone soffermarsi sul suo aspetto fisico. In realtà, il discorso Simona non riguarda le curve in sé, bensì come le si usa. Letizia Petris e Rosy Chin intervengono subito in difesa di Greta. Il discorso di Simona è che, attraverso le sue curve, Greta stesse usando una strategia per avvicinare Vittorio al suo gruppetto e allontanarlo da Beatrice.

Tra l’altro proprio chi sta difendendo Greta nei giorni scorsi non parlava bene dell’atteggiamento da lei tenuto con Sergio e Vittorio. Ad esempio, Anita aveva giudicato negativamente – alle spalle – il comportamento poco chiaro della Rossetti con i due gieffini. Eppure la clip in questione non va in onda e stasera questi concorrenti corrono in suo soccorso pur di andare contro chi sta dalla parte di Beatrice.

Simona ammette di aver cambiato idea della Luzzi, in quanto nella Casa ha capito che alcune “iene” stanno rendendo difficile la sua esperienza tragica. Ed ecco che anche Signorini abbatte Simona in diretta, facendo notare che anche lei ha lavorato in TV attraverso le sue curve. Per il pubblico questo è un gioco spietato e probabilmente il conduttore avrebbe dovuto evitare di mandare in onda la foto che ritrae la Tagli provocante in una vecchia edizione di un programma televisivo.

Tutti si scagliano contro Signorini, per il modo con cui sta gestendo questa edizione, come se stesse appunto trovando ogni modo per riuscire a creare scontri sempre più accesi con protagonista Beatrice contro tutti. Manda in onda la foto di Simona, ma non la clip in cui Anita, Letizia e altri gieffini parlano male del comportamento di Greta. Prima Alfonso difende la Rossetti come donna e poi getta nel fango Simona.

Grande Fratello: il ritorno di Vittorio che si schiera con Beatrice

Vittorio entra nella Casa di Cinecittà e ammette che la colpa è solo sua se è stato eliminato. Così lo stesso modello annienta le teorie fatte dal solito gruppetto su Beatrice:

“Sono fiero di quello che ho fatto e del bene che ti voglio. Forse è anche il momento che certe cose che vedo nella Casa, litigi e fazioni, a volte non mi sento rappresentato. E ci soffro. La settimana scorsa sono stato bene e allo stesso tempo sofferente per quello che stava succedendo tra noi. Mi manchi tantissimo anche tu”

E anche in questo caso Signorini mette il suo carico, facendo notare che Vittorio crede anche che il distacco tenuto da Beatrice abbia fatto il suo. Dopo questo blocco, Menozzi riabbraccia Greta. Il modello ci tiene a precisare di non essere mai stato sedotto dall’ex tentatrice di Temptation Island. Alla fine, quando Vittorio va via, Greta e Beatrice si scambiano un abbraccio.