GF, branco-Luzzi: Maddaloni smascherato, spuntano clip dell’Isola

Ormai è chiaro: Marco Maddaloni al Grande Fratello ha molta paura di ciò che accadrà stasera nella nuova puntata. Nei giorni scorsi, il gruppo si è recato in gita, per mangiare in un ristorante dopo tutti questi mesi chiusi nella Casa. Ma lì è accaduto qualcosa di forte, in quanto Maddaloni con l’intero gruppetto si sarebbe scagliato duramente contro Beatrice Luzzi. In questa occasione, è uscito fuori che Vittorio Menozzi non ha preso le sue difese sebbene gli attacchi lo riguardassero.

Alla fine, la mancata esposizione il modello l’ha pagata cara, visto che è stato eliminato dal pubblico. La sua eliminazione ha destabilizzato la Casa di Cinecittà, dove ormai alcuni concorrenti sembrano aver perso lucidità. Stranamente Massimiliano Varrese è riuscito a rimettere le cose al proprio posto in un momento in cui Beatrice era finita nel mirino di Perla e company. Ed ecco che stasera tocca a Marco Maddaloni fare i conti con le ultime polemiche.

Fuori dalla Casa più spiata d’Italia sono tanti i telespettatori che denunciano la presenza di un branco contro Luzzi al Grande Fratello. Come annunciato nella puntata andata in onda lunedì, stasera Alfonso Signorini tratterà il caso in modo approfondito. Sembra che Maddaloni abbia davvero esagerato con Beatrice, visto che appare abbastanza preoccupato.

Lunedì ha chiesto esplicitamente a Signorini di aiutarlo nel confronto di stasera. Non solo, in questi giorni sta chiedendo ai suoi amici nella Casa di dargli una mano, confermando la versione che darà in diretta. Questo è un chiaro segnale che lo sportivo teme che esca fuori un suo lato che potrebbe rovinare il personaggio che si è creato negli anni.

Altrimenti perché chiedere a Paolo Menozzi e ad altri concorrenti di sostenerlo in puntata confermando la sua versione? Non dovrebbe aver bisogno di nessuno, dovrebbe semplicemente parlare di quanto accaduto. Una strategia che sta facendo storcere il naso ai telespettatori, che ora vorrebbero spedirlo al prossimo televoto eliminatorio.

Grande Fratello, Maddaloni nei guai: spuntano i video de L’Isola dei Famosi

In queste ore, sta facendo discutere l’atteggiamento di Maddaloni, alla costante ricerca di alleati per stasera. E mentre c’è curiosità di scoprire cos’è successo in quel ristorante durante la gita dei giorni scorsi, ecco che sui social network stanno girando alcune clip legate al suo percorso a L’Isola dei Famosi, da dove è tornato a casa da vincitore.

Molti telespettatori credono di aver sottovalutato le accuse di alcuni ex naufraghi che con insistenza gli davano del “falso” e “stratega”. Tra questi, ad esempio, Stefano Bettarini e Jeremias Rodriguez. In particolare, il primo aveva segnalato che Maddaloni tendeva a dare istruzioni su chi nominare per gestire lui stesso il televoto.

Un’accusa che l’aveva messo in difficoltà, con Alessia Marcuzzi furiosa e alla ricerca di spiegazioni. Al contrario del GF, L’Isola dei Famosi non offre al pubblico una diretta giornaliera, ma solo Daytime e puntate in diretta. Dunque, oggi il pubblico è arrivato alla consapevolezza che quegli ex naufraghi probabilmente avevano ragione.

Sarà davvero così? Di sicuro oggi il personaggio Maddaloni sembra stia faticando a restare in piedi e stasera i telespettatori sperano che venga finalmente riconosciuta la situazione scomoda di Beatrice.

