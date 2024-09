GF, Brooke e Thorne nozze: che imbarazzo! Figuracce di Alfonso

Brooke Logan arriva al Grande Fratello 18! Alfonso Signorini, nella quarta puntata del 26 settembre 2024, riserva a Clayton Norcross una sorpresa davvero inaspettata. L’attore ha interpretato dal 1987 al 1989 Thorne Forrester. Quest’ultimo ha fatto parte della vita di Brooke più volte, sebbene non sia un personaggio fisso nella trama della longeva soap opera americana. Per questo motivo, Signorini ha pensato bene di mettere in atto un colpaccio: invitare nel suo reality show Katherine Kelly Lang, interprete della famosa Brooke.

L’attrice inizialmente entra nello studio di Canale 5, mostrando tutta la sua bellezza. Qui fa notare che quando la sua Logan ha sposato Thorne in Beautiful quest’ultimo non era interpretato da Clayton. Così Signorini vuole rimediare e prepara un finto matrimonio tra i due attori. Ad accogliere, successivamente, la famosa attrice nella Casa ci pensa Jessica Morlacchi, la quale dice di essere cresciuta guardandola in TV.

La gieffina appare emozionatissima di fronte a Katherine Kelly Lang al GF. Prima di far entrare ufficialmente nel giardino della Casa la famosa interprete di Brooke Logan, Signorini parla di altre situazioni con gli altri concorrenti. Ad esempio, parla della storia con protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ed ecco che finalmente arriva il momento di assistere alla scena con protagonisti Clayton e Katherine. Innanzitutto, Alfonso chiede all’attore di recarsi in confessionale, mentre gli altri gieffini vengono invitati in giardino.

Clayton li raggiunge e si ritrova di fronte a una scena inaspettata: il giardino è stato arredato per il momento per celebrare un matrimonio. Dopo essersi posizionato sulla pedana, l’attore vede arrivare Katherine Kelly, che lo raggiunge sulle note della marcia nuziale. “Che bella sorpresa! Benvenuta!”, afferma Clayton felice di riabbracciare l’interprete di Brooke. La scena è abbastanza imbarazzante, con Signorini che interpreta il prete “Don Alfonso”.

Il conduttore celebra così questo finto matrimonio, durante il quale la stessa interprete della Logan non riesce a trattenere le risate. I due vengono dichiarati marito e moglie dal conduttore e si scambiano anche un bacio in diretta televisiva. Nel frattempo, Katherine non riesce a smettere di ridere per la scena realizzata nella giardino della Casa. L’attrice deve pure fare il lancio del bouquet. Il mazzo di fiori viene preso da Mariavittoria.

Il pubblico trova che sia tutto surreale e c’è chi dice di non aver mai visto una scena così imbarazzante. Allo stesso tempo, il momento con protagonisti Thorne e Brooke di Beautiful strappa qualche risata ai telespettatori. Katherine non nega stasera che se Clayton fosse rimasto di più nel cast di Beautiful sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro. Non solo, l’attrice smentisce le dichiarazioni dell’attore, affermando che non c’è mai stato nulla.

Intanto, parte del pubblico prende in giro Signorini per il suo inglese, durante le sue conversazioni con la nota attrice. Ad esempio, pronuncia il nome della Logan “Brok”. “Triu laif”, afferma poi il conduttore, facendo scoppiare in grandi risate i telespettatori.

"Triu live". Per favore, regaliamo duolingo ad Alfo #GrandeFratello — Scioccobasito (@Scioccobasi) September 26, 2024

Alfonso e l'inglese due cose inversamente proporzionali #grandefratello — Stefano (@exteban_78) September 26, 2024

Sono le 23 e abbiamo visto una clip sulle ship farlocche , e il matrimonio di Beautiful. #grandefratello pic.twitter.com/SgOohWzQvG — Nico From The Block ♋ 🎭 (@nikenberg_) September 26, 2024