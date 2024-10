Signorini annienta Perla Vatiero in diretta TV: Luzzi mostra la classe

In diretta TV al Grande Fratello, Alfonso Signorini stronca Perla Vatiero e dà la possibilità a Beatrice Luzzi di replicare. Accade nella sesta puntata di questa 18esima edizione, in cui l’attrice ricopre il ruolo di opinionista. È noto che Beatrice e Perla non sono mai andate d’accordo durante la loro esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Tra le tante polemiche, a vincere nella passata edizione è stata la Vatiero, con la sua storia con Mirko Brunetti.

Ma per molti telespettatori la meglio l’ha avuta la Luzzi, visto che ora ricopre un ruolo importante all’interno del programma. Perla aveva già commentato la notizia, non entrando nel dettaglio, spiegando di non sentirsi adatta a vestire le vesti di opinionista. Nelle scorse ore, però, in un’intervista per Casa Chi, la Vatiero si è lasciata andare a una stoccata per Beatrice:

“Ha la giusta esperienza per ricoprire il ruolo di opinionista. Non l’avrei scelta accanto a Cesara (Buonamici, ndr) perché è molto incoerente su ciò che dice e ciò che fa, visto il suo precedente al GF. Lo abbiamo visto con le parole rivolte a Shaila Gatta dopo che lei giocava con i ragazzi. Sappiamo tutti che Beatrice era la queen delle provocatrici nella casa, ha mostrato la sua femminilità anche con i ragazzi più piccoli. Forse era meglio che non esprimeva quel giudizio, proprio lei che è fatta così”

Signorini decide stasera di parlare in diretta di queste dichiarazioni, nel momento in cui c’è al centro della scena Shaila Gatta. Il padrone di casa approfitta di questo momento, in quanto Luzzi è stata duramente criticata nei giorni scorsi per via delle sue critiche all’ex Velina di Striscia la Notizia. Pertanto, stasera, il conduttore chiede proprio a Shaila di leggere la stoccata di Perla. La ballerina, però, non riesce a capire le parole dell’ex volto di Temptation Island, tanto che crede che una parte delle sue affermazioni si riferiscano a lei.

A questo punto, Alfonso stasera al GF annienta la Vatiero: “Non hai capito nulla. Diciamo che è l’italiano di Perla, che però ha detto una cosa molto diretta a Beatrice”. Spesso Perla è stata attaccata per via dei suoi errori grammaticali e non solo, fatti all’interno della Casa nella passata edizione. Inaspettatamente, Signorini si lascia andare a questo attacco. Non solo, dà la possibilità a Beatrice di replicare in diretta TV: “Io mi sono innamorata di Giuseppe, non è che ho fatto la provocatrice. Poi sono stata lasciata”.

Il padrone di casa continua a sostenere la sua opinionista stasera: “Un applauso alla nostra Luzzi, perché è stupenda”. Beatrice continua a replicare alle accuse, facendo notare di aver stretto nella Casa solo un’amicizia affettuosa con Vittorio Menozzi. Non solo, aggiunge:

“A me non sembra di essere stata provocatrice, ho messo in campo i sentimenti. Quando ho dovuto scegliere, l’ho fatto. Dopo il GF non sono pagata per dirlo”

Non finisce qui la replica di Luzzi, la quale decide di rispondere anche alle accuse che le sono state indirizzate a Pomeriggio Cinque da alcune donne, tra cui Stefania Orlando: “Poi rispondo alle mie amiche: se essere eleganti vuol dire essere antica, sono antica”. Intanto, Signorini chiede con insistenza a Beatrice di rivelare cos’è accaduto fuori dalla Casa con Giuseppe Garibaldi. Ma lei non gli dà soddisfazione: “Non sono pagata per questo”.