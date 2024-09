Perla Vatiero: “Io opinionista al GF? La verità”, poi freccia Mirko

Dopo le polemiche che l’hanno coinvolta, Perla Vatiero ha deciso di sfogarsi sui social e mettere a tacere le voci che sono circolate su di lei. Dopo l’annuncio di Beatrice Luzzi come nuova opinionista del Grande Fratello al fianco di Cesara Buonamici, Deianira Marzano e Alessandro Rosica hanno fatto un’inaspettata rivelazione. Stando a quanto raccontato dagli esperti di gossip, Perla era stata inizialmente presa in considerazione per il ruolo di opinionista del reality. Tuttavia, l’influencer sarebbe stata improvvisamente esclusa, cedendo il posto all’attrice di “Vivere”. Alcuni avevano ipotizzato nello zampino dell’agenzia di lei, che non sarebbe ben vista dai suoi fan.

Alla luce di tutto ciò, la Vatiero ha deciso di far chiarezza aprendo un box domande nelle sue storie Instagram. Tra le domande più frequenti, spiccava naturalmente quella riguardante la sua possibile partecipazione al Grande Fratello come opinionista. In un video, ha smentito il gossip, spiegando perché, a suo avviso, quest’indiscrezione sarebbe addirittura surreale:

Questa domanda mi ha fatto ridere. Non proprio la domanda in sé per sé, ma la notizia che sta girando, del fatto che io sono stata scartata come opinionista al Grande Fratello. Cioè ragazzi, tornando un attimo alla realtà delle cose… Anche se, credetemi, appena l’ho letta io sono rimasta anche lusingata del fatto che voi avete quest’aspettativa così grande su di me. Ma io penso che per andare a ricoprire un ruolo del genere c’è bisogno di esperienza televisiva. E io non ne ho tantissima, quindi non mi sentirei né pronta e né capace ad avere un ruolo del genere, dove comunque c’è bisogno di avere responsabilità, di sapere gestire la diretta. Non ho ricevuto nessuna proposta, è giusto che lo facciano persone con tanta esperienza lavorativa.

Insomma, Perla sembra essere la prima a riconoscere che un ruolo del genere sia più adatto a un personaggio come Beatrice Luzzi piuttosto che a lei.

Lei mettendo a tacere i fan della vekkia #perletti pic.twitter.com/9TVH10d96c — Perla ha vinto il Gf ♥️ 55 % (@Perlahavinto) September 8, 2024

Perla Vatiero fa chiarezza sulla rottura con Mirko: cos’ha detto

Dopodiché, l’ex gieffina ha deciso di togliersi altri sassolini dalle scarpe anche relativi alla fine della sua relazione con Mirko Brunetti. Come menzionato precedentemente, i fan dei “Perletti” non vedono di buon occhio il manager di lei e sono convinti che ci sia il suo zampino dietro la rottura con l’ex fidanzato. Ma, la realtà delle cose sarebbe tutt’altra. Ecco le sue parole:

Io mi sento delusa del fatto che, dopo che mi avete seguita 24 ore su 24 ore, possiate pensare che io mi possa fare influenzare da terze persone su qualsiasi scelta della mia vita. Mi sembra una cosa un po’ esagerata. Che voi potete pensare che delle persone vicino a me, che siano amiche o famiglia o altre persone, possano essere il motivo della fine della nostra relazione è follia. La relazione è terminata solo ed esclusivamente per una scelta e problematiche nostre. Non c’entra il lavoro e non c’entrano altre persone. Non è facile, perché venivamo da una situazione difficile, quindi cose da affrontare ce ne erano tante fuori dalla Casa. E, purtroppo, su delle cose non si è riuscito ad andare oltre.

Su questa cosa ha totalmente ragione e le credo. Chiunque pensi che la loro relazione sia finita a causa di terze persone evidentemente non vuole accettare la realtà, ovvero che nella coppia c’erano e ci sono troppe incompatibilità che non rendono la storia possibile. pic.twitter.com/5cJHVoK9yN — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) September 8, 2024

Dunque, pare che la loro relazione non sia mai riuscita a superare ciò che era successo dopo la partecipazione a Temptation Island, portandoli a prendere la decisione definitiva di lasciarsi.

Infine, tra le domande dei suoi follower, una riguardava come riuscire a bilanciare lavoro e vita sentimentale. La Vatiero ha risposto che è possibile, ma solo se all’interno della coppia ci si sostiene a vicenda, senza spazio per invidia o competizione. A quel punto, molti hanno ipotizzato che stesse lanciando una frecciatina a Mirko, visto che tra i motivi della loro separazione si vociferava di una presunta incompatibilità legata ai nuovi impegni da influencer di lei. Tuttavia, Perla ha rapidamente smentito questa ipotesi, chiarendo che non si riferiva al suo ex fidanzato, il quale, anzi, è molto felice per tutti i suoi traguardi.