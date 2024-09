GF, Luzzi opinionista: di quale ex gieffina ha preso il posto (rumor)

Nelle ultime ore è stata annunciata la presenza di Beatrice Luzzi, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, come opinionista in quella che vedremo prossimamente andare in onda su Canale 5. L’ex gieffina affiancherà quindi Cesara Buonamici. Secondo alcune indiscrezioni spuntate sul web, però, prima dell’attrice era stata scelta per lo stesso ruolo proprio una sua ex coinquilina! Scopriamo di chi si tratta e perché la scelta sarebbe ricaduta infine su Luzzi.

Beatrice Luzzi opinionista: prima di lei scelta altra gieffina

L’inizio della nuova edizione del Grande Fratello è ormai sempre più vicino. Il reality andrà difatti in onda a partire da lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5. La produzione ha già iniziato ad annunciare i concorrenti di quest’anno, che saranno composti da vip e nip. Ieri sera è stata rivelata anche la seconda opinionista che affiancherà nel ruolo Cesara Buonamici. Si tratta proprio di un ex volto del Grande Fratello, precisamente una protagonista della scorsa edizione: Beatrice Luzzi. A dare l’annuncio sono stati prima TvBlog ed in seguito Davide Maggio.

Nelle ultime ore, tuttavia, sul web è spuntata un’indiscrezione proprio in merito alla scelta dell’attrice come opinionista. Stando ad alcune voci, difatti, prima di lei la produzione avrebbe pensato ad un’altra ex gieffina. Stiamo parlando nello specifico della vincitrice dell’ultima edizione, Perla Vatiero. La scelta, tuttavia, sarebbe poi ricaduta su Beatrice Luzzi. A lanciare il rumor a riguardo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, ripostata dal profilo di Alessandro Rosica.

Di seguito la storia:

Chissà se Cesara Buonamici sarebbe stata più contenta nell’essere affiancata da Perla Vatiero. Secondo quanto riportato da TvBlog, difatti, sembrerebbe che l’opinionista non sia al settimo cielo dopo aver saputo dell’eventualità di essere affiancata nel ruolo da Beatrice Luzzi. Soltanto con l’inizio delle puntate scopriremo se le due andranno d’accordo oppure no. Sicuramente i tanti fan del programma non vedono l’ora che torni con la prossima stagione e di vedere come se la caveranno i nuovi protagonisti all’interno della casa. L’attesa ormai è sempre meno: basta aspettare fino al 16 settembre!