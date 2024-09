GF 9, Beatrice Luzzi 2° opinionista: Buonamici reagisce (male)

Grande novità per la nuova edizione del Grande Fratello: Cesara Buonamici potrebbe essere affiancata da Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa della scorsa edizione, nonché seconda classificata. TvBlog ha lanciato lo scoop, confermando che l’attrice sarebbe prossima ad ottenere la tanto ambita poltrona da opinionista. Lo scorso anno, la Luzzi ha attirato l’attenzione dei telespettatori per la sua forte personalità, con la quale si è sempre battuta da sola contro il resto dei coinquilini. Il suo indiscutibile protagonismo durante i sei mesi di reality aveva portato molti a considerarla la vincitrice certa. Tuttavia, alla fine, è arrivata seconda, superata di poco da Perla Vatiero, grazie al grande supporto dei fan della coppia “Perletti” con Mirko Brunetti.

Ad ogni modo, il successo della Luzzi è cresciuto fuori dal programma, continuando ad essere sostenuta dai suoi fedeli fan e guadagnandosi il ruolo di opinionista in programmi Mediaset, come Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Ebbene, adesso pare che per Beatrice sia arrivata un’occasione molto importante, ovvero quella di tornare al Grande Fratello in un ruolo cruciale per la trasmissione. Non è un segreto che Alfonso Signorini abbia sempre avuto un debole per l’ex gieffina. Durante la scorsa edizione, ha più volte lodato il suo percorso nella Casa e, dopo la finale, ha dichiarato senza mezzi termini che, a suo avviso, la vittoria l’avrebbe meritata proprio Beatrice.

Dunque, è probabile che sia stato lui a proporla come seconda opinionista della nona edizione del GF. Una richiesta che pare abbia messa d’accordo anche la Mediaset. Ma, non proprio tutti sarebbero felici di questa scelta. Difatti, secondo quanto riportato da TvBlog, Cesara Buonamici non sembra entusiasta all’idea di dover lavorare al fianco di Beatrice Luzzi. C’è da dire che, lo scorso anno, la giornalista ha spesso criticato l’attrice, prendendo il più delle volte le parti dei suoi ‘nemici’ della Casa. Inoltre, si troverebbe per la prima volta a dover condividere il suo ruolo, finora svolto in solitaria.

Secondo TvBlog, Beatrice Luzzi sarebbe ancora in trattativa, ma, poco fa, Davide Maggio ha confermato la sua presenza come opinionista del Grande Fratello 9. A quanto pare, l’annuncio è stato fatto durante le registrazioni di Verissimo, che tornerà in onda il prossimo weekend su Canale 5. Dunque, non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci sarà o meno l’ufficializzazione.