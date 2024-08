GF, Buonamici unica opinionista? Cosa chiede il web e cosa si sa

Ci sarà solo Cesara Buonamici come opinionista del Grande Fratello 2024? Il pubblico di Canale 5 sta attendendo di conoscere il cast della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per il momento, le uniche conferme riguardano Buonamici e Rebecca Staffelli. Entrambe sono state riconfermate nei loro rispettivi ruoli. Mentre la conduttrice e giornalista del TG5 tornerà a sedere sulla poltrona rossa come opinionista, la figlia di Valerio Staffelli continuerà a seguire l’andamento dei social network durante le puntate in diretta. Dopo aver assegnato questo ruolo inedito a Giulia Salemi, la produzione fa fare il bis a Rebecca.

Cesara si è mostrata particolarmente felice di tornare a vestire i panni di opinionista. La maggior parte dei telespettatori si è spesso ritrovata contraria alle sue opinioni. Infatti, durante le puntate in diretta, si sono spesso lamentati delle sue idee, spesso giudicate poco obiettive. La giornalista si è schierata contro Beatrice Luzzi sin dall’inizio e ogni commento a suo favore veniva evitato. Anzi, l’opinionista cercava in tutti i modi di trovare una giustificazione sui comportamenti degli altri concorrenti.

Il pubblico ora spera che, in questa nuova edizione, Cesara al GF sia più obiettiva. Non solo, molti telespettatori chiedono a questo punto di posizionare in studio un altro opinionista, in modo da avere due differenti punti di vista sulle varie questioni della Casa di Cinecittà. Rebecca Staffelli non ha il compito di dire la sua, ma di riportare l’opinione condivisa dai telespettatori sui social network. A gran voce c’è chi chiede di inserire Dario Maltese a fianco a Buonamici.

Ebbene il suo collega ha conquistato il pubblico di Canale 5 durante la sua esperienza da opinionista a L’Isola dei Famosi 2024. Per questo, i telespettatori vorrebbero rivederlo in queste vesti, magari nello studio del GF. Intanto, si è mostrata pronta a rivestire questo ruolo Karina Cascella, che già ha indossato questi panni a Uomini e Donne in passato. Inizialmente si pensava che sarebbe entrata nel cast dei concorrenti. Invece, lei preferisce puntare su questo ruolo.

Per il pubblico non sarebbe una cattiva idea avere in studio una come Karina, che peli sulla lingua non ne ha e che potrebbe avere un punto di vista diverso rispetto a Buonamici. Sembra, però, che anche in questa edizione ci sarà solo un’opinionista, ovvero Cesara, oltre alla presenza di Rebecca Staffelli. Deianira Marzano su Instagram fa sapere: “Che io sappia ci sarà solo Cesara come opinionista”. L’esperta di gossip, dunque, conferma che Buonamici dovrebbe essere l’unica opinionista della prossima edizione. Non resta che attendere per avere conferme ufficiali.