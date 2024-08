GF, Buonamici conferma il ritorno: ma l’opinionista non convince

Cesara Buonamici tornerà come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello. Sebbene la notizia circolasse da diversi mesi, la giornalista ha dato la conferma ufficiale solo ora, in un’intervista a Il Corriere della Sera. Com’è noto, il volto del TG5 è stata chiamata ‘in soccorso’ lo scorso anno da Pier Silvio Berlusconi, che voleva cercare di dare una svolta “anti-trash” al reality condotto da Alfonso Signorini. La settima edizione del GF Vip aveva raggiunto livelli considerati ormai inaccettabili dall’amministratore delegato, tanto da bannare dalla rete la maggior parte degli ex concorrenti.

Alla luce di tutto ciò, Berlusconi ha attuato una serie di cambiamenti alla trasmissione: dal ritorno dei concorrenti “nip” all’esclusione di influencer o volti Onlyfans, fino alla sostituzione delle precedenti opinioniste con personaggi considerati più “seriosi“. Al posto di Giulia Salemi, il ruolo di opinionista social è stato affidato a Rebecca Staffelli, mentre la Buonamici ha preso il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Un esperimento, quello di Pier Silvio, non propriamente riuscito. Infatti, gli ascolti iniziali del reality erano così preoccupanti da rendere necessaria la “quota trash“, con l’ingresso del trio formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Cesara Buonamici: le critiche all’opinionista del GF

Allo stesso modo, anche lo stile di Cesara Buonamici come opinionista non avevo convinto i telespettatori. Secondo molti, un programma come il GF richiede un personaggio più ‘peperino‘, rispetto alla calma della giornalista. Inoltre, alcuni utenti avevano criticato la Buonamici per esprimere pareri talvolta datati o per presunti favoritismi verso certi personaggi rispetto ad altri. Nonostante ciò, Berlusconi ha deciso di offrirle nuovamente il ruolo di opinionista.

Intervistata da Il Corriere della Sera, il volto del TG5 ha parlato del profondo legame che la unisce all’amministratore delegato Mediaset, simile a quello che aveva con il padre, Silvio. Pier Silvio ha fatto più volte affidamento alla giornalista nei momenti cruciali dell’azienda, come quando le ha affidato 3 giorni di dirette dopo la morte dell’ex premier. Dunque, anche per questa nona edizione del Grande Fratello, il marito di Silvia Toffanin è tornato a puntare sulla Buonamici, che ha deciso di dargli la sua disponibilità.

Cesara Buonamici confermata come opinionista del GF 9

Quella del Grande Fratello per Cesara è stata una grande opportunità, che le ha consentito di raggiungere e farsi conoscere da un nuovo pubblico di giovani spettatori. Inoltre, sembra aver realmente apprezzato lavorare al fianco di Alfonso Signorini. Per questo, ha accettato di tornare nella poltrona da opinionista per il secondo anno consecutivo:

Lo ringrazio tuttora perché ho raggiunto un pubblico che mi conosceva poco. Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso Signorini.

La notizia, ormai ufficiale, non è stata accolta affatto bene dal popolo del web. In molti avrebbero preferito un volto più adatto al reality per un ruolo così cruciale nelle dinamiche della Casa, tanto da minacciare di non seguire la prossima edizione. D’altro canto, c’è invece chi si è mostrato contento del ritorno della Buonamici, poiché avrebbe saputo dare un’altra chiave di lettura alla trasmissione. Ad ogni modo, non resta che aspettare qualche settimana per rivedere Cesara ‘all’opera’ con il nuovo cast del GF, di cui finora l’unica partecipante confermata sembra essere Jessica Morlacchi.