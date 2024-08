GF, Signorini conferma la 1° vip: è un ex volto di Serena Bortone

Importanti novità in merito al cast del Grande Fratello 9. Alfonso Signorini, attraverso un intervento social, pare che abbia confermato il primo vip che entrerà nella rosa dei concorrenti. Il giornalista e conduttore, nelle scorse ore, ha captato un post di TvBlog, che ha spiegato che Jessica Morlacchi sarà una inquilina della Casa più spiata d’Italia a partire dal prossimo settembre, quando cioè il reality show riaprirà i battenti in prime time su Canale Cinque. Il portale esperto di retroscena televisivi ha anche affermato che, a differenza di quanto sostenuto di recente da qualche presunto ben informato, non c’è stata alcuna offerta presentata all’oro olimpico nel nuoto Thomas Ceccon e al personal trainer Cristiano Iovino (il chiacchierato ‘uomo del caffè’ con Ilary Blasi, nonché colui che è al centro del caso del pestaggio che avrebbe coinvolto anche Fedez).

Ebbene, sotto al post di TvBlog in cui è spiegato quanto poc’anzi descritto, ecco che Signorini ha piazzato tre emoj di mani che applaudono. Insomma, una conferma su quanto letto. Dunque, Ceccon e Iovino non faranno parte del cast, mentre Morlacchi dovrebbe esserci. La cantante, ex voce dei Gazoza, è stata uno degli ospiti fissi di Oggi è un altro giorno, trasmissione di Rai Uno timonata da Serena Bortone (il programma è stato chiuso dalla Rai lo scorso settembre per fare spazio a La volta buona di Caterina Balivo). Morlacchi si è ritrovata senza impegni sul piccolo schermo. Per lei il GF 9 potrebbe essere un trampolino di rilancio.

In particolare TvBlog ha scritto: “Un personaggio invece che ci sarà e che probabilmente darà tante soddisfazioni ve lo possiamo dire noi, Jessica Morlacchi”. Quindi il plauso di Signorini, che suona proprio come una conferma. Al momento ci sono poi tante indiscrezioni, ma nessun’altra certezza. Si mormora che Alfonso e i suoi autori avrebbero deciso di puntare sul triangolo che tanto ha fatto rumore a Temptation Island, ossia quello formato da Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Mayka Randazzo. Insomma, ci sarebbe la volontà di riproporre una specie di bis della dinamica a cui hanno dato vita Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Settembre non è lontano, a breve saranno svelate tutte le carte.