GF, Signorini e l’offerta surreale a Ceccon: la reazione del nuotatore

Alfonso Signorini fa il passo più lungo della gamba. Manca poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e pian piano la produzione sta cercando di mettere insieme il nuovo cast del reality. Il conduttore starebbe puntando i nomi più in auge del momento pescando da vari ambienti, dai protagonisti di Temptation Island fino ai volti più chiacchierati delle ultime Olimpiadi. Negli ultimi giorni, infatti, ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale il nuotatore veneto, Thomas Ceccon.

Nei Giochi Olimpici di Parigi 2024 Ceccon ha conquistato l’ambita medaglia d’oro nei 100 dorso, raggiungendo un risultato straordinario per il nuoto italiano. Ma, oltre che per i suoi incredibili traguardi, l’atleta ha fatto parlare di sé anche per il suo aspetto fisico. Nel mondo del web, gli utenti sono letteralmente impazziti per il giovane veneto, al punto che i suoi video e le sue foto hanno fatto il giro del mondo. Thomas ha ricevuto così tanti commenti, da arrivare a dover rispondere, chiedendo di smettere di sessualizzarlo.

Inoltre, il nuotatore è finito al centro dell’attenzione anche per una sua foto in cui lo si vede dormire in un parco. Ceccon non ha nascosto le sue lamentele per le condizioni del villaggio olimpico, dove mancherebbe persino l’aria condizionata. Parlando di quello scatto ormai noto in tutto il mondo, ha spiegato di essersi steso per terra perché aveva bisogno di un momento di solitudine dopo non essersi qualificato alla staffetta dei 4×100 misti. Date le pessime condizioni del villaggio, dove non riusciva a dormire bene, ha deciso di riposarsi e stare da solo nel parco.

Ad ogni modo, la grande attenzione mediatica rivolta a Thomas Ceccon ha spinto la produzione del Grande Fratello a offrirgli un posto nella nuova edizione del programma. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, il nuotatore avrebbe però rifiutato. La risposta dello sportivo non sorprende; ciò che lascia davvero basiti è che Signorini e il team del GF abbiano potuto pensare che un recente campione olimpico fosse disposto a mettere in pausa la sua carriera per diversi mesi per partecipare a un reality. Insomma, il categorico no di Ceccon era già scritto.

Tuttavia, bisogna sottolineare che si tratta solamente di indiscrezioni e non si ha la certezza della veridicità di questa fantomatica offerta. Nel caso si rivelasse veritiera, però, Ceccon non sarebbe il primo ad aver rifiutato di partecipare al Grande Fratello 9. Anche Francesco Oppini ha infatti deciso di non entrare di nuovo nella Casa più spiata d’Italia, per stare insieme ai suoi affetti. Un altro no è invece arrivato dall’attore di “Mare Fuori” Antonio Orefice, dato che sarà impegnato nel tour teatrale di “Mare Fuori il Musical”.

Fino ad ora, si vocifera della partecipazione del triangolo di Temptation Island formato da Alessio, Lino e Maika, con una versione 2.0 dei “Perletti” e Greta Rossetti. Inoltre, pare che possano fare l’ingresso nella Casa Enzo Paolo Turchi e tre ex volti di Non è la Rai, ovvero Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.